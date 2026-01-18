Pedro Gallese recibe valioso reconocimiento en su debut oficial en el Deportivo Cali de Colombia

Pedro Gallese está más que listo para afrontar un nuevo reto en su carrera. El guardameta de la selección peruana hará tendrá su debut oficial con la camiseta del Deportivo Cali en Colombia y lo hará como visita. El peruano será el arquero titular del encuentro y se espera que empeice con el pie derecho en la nueva era de su carrera.

A sus 35 años, Pedro Gallese busca mantenerse en el extranjero y luego de las ofertas que le hicieron en diferente clubes del mundo tras confirmarse su salida del Orlando City, esta temporada, el experimentado guardameta vestirá los colores del Deportivo Cali. Antes de su debut, la liga colombiana le hizo importante mención.

Pedro Gallese recibe importante reconocimiento en Colombia

Al ser una de las figuras más destacadas de la liga, la imagen de Pedro Gallese fue usada en el diseño que promociona el torneo local que se transmite a través de Win Play. En ella también aparecen otros grandes como Falcao con la camieta de Millonarios y Ospina en el Nacional.

Gallese debuta en la liga de Colombia.

No cabe duda que la relevancia de Pedro Gallese en el fútbol colombiano se empieza a notar desde el primer minuto. El 'Pulpo' sonó para reforzar equipos en la Liga 1 de Perú; sin embargo, optó por seguir su carrera profesional en el extranjero.

En la primera fecha, el Deportivo Cali de Pedro Gallese estará visitando al Jaguares de Córdoba en busca de sus primeros tres puntos para empezar el Apertura con el pie derecho y terminar su arco en cero.