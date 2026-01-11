Prensa colombiana se rinde en elogios ante Pedro Gallese tras su debut con Cali: "El refuerzo..."

Deportivo Cali es uno de los equipos con mayor reconocimiento en Colombia y ahora tiene entre sus filas al destacado arquero de la selección peruana; Pedro Gallese. El guardameta de 35 años seguirá jugando en el exterior y tras su buena actuación en su debut, la prensa colombiana no dudó en destacar las atajadas importantes del jugador para mantener su arco en cero.

Surgieron los rumores de que Pedro Gallese podría volver al fútbol peruano; sin embargo, el guardameta fichó por el Deportivo Cali para seguir sumando grandes clubes a su larga trayectoria. En su primer partido ante Once Caldas, el 'Pulpo' dejó su arco invicto y se alista para el inicio de la temporada de manera oficial.

Prensa colombiana elogia el debut de Pedro Gallese en Deportivo Cali

El portal de ESPN destacó una atajada de Pedro Gallese en una pelota parada a favor de Once Caldas a los 30 minutos del primer tiempo que pudo acabar al fondo del arco. La rápida respuesta del peruano evitó que el rival se ponga adelante en el marcador.

"Con ustedes: Pedro Gallese. El flamante refuerzo del Deportivo Cali se presenta en el Palmaseca con una gran atajada", dicen en la publicación de ESPN.

(Video: ESPN Colombia)

Tras dar por finalizada su etapa en el Orlando City, Pedro Gallese firmó contrato con el equipo verdiblanco hasta finales de 2027. Cali lleva varios años sin sumar un trofeo a su palmarés, pero se espera que los refuerzos sean protagonistas para alcanzar el objetivo a final de temporada.

¿Cuándo inicia la liga colombiana con Pedro Gallese?

De acuerdo a DIMAYOR, el primer semestre de la Liga Colombiana iniciará el viernes 16 de enero con el partido de Deportivo Pereira vs Alianza Valledupar.