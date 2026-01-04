0
Marathón vs. Olimpia por la final Liga Nacional de Honduras

Pedro Gallese no se midió y reveló por qué fichó por Deportivo Cali: "Me encuentro con..."

Después de ser presentado como el nuevo fichaje de Deportivo Cali, Pedro Gallese hizo una revelación impactante al explicar por qué decidió unirse al equipo colombiano.

Luis Blancas
Pedro Gallese fue oficializado como el nuevo arquero del Deportivo Cali y posteriormente fue entrevistado por medios nacionales, donde le consultaron sobre la verdadera explicación de su llegada al fútbol colombiano luego de su destacado paso por el Orlando City de la MLS de Estados Unidos y sus sobresalientes actuaciones con la camiseta de la selección peruana. El 'Pulpo' reveló un detalle impactante.

Histórico chileno será una de las novedades en la Noche Crema 2026.

En conversación con 'Win Sport', Gallese fue consultado sobre qué significa para él firmar por Deportivo Cali y qué lo motivó a regresar al fútbol sudamericano.

El arquero de la selección de Perú no dejó pasar la oportunidad para elogiar a su nuevo club, catalogándolo como una escuadra competitiva que busca alcanzar la gloria a nivel internacional, lo cual fue una razón crucial para concretar su fichaje.

"Como todo el mundo sabe, Deportivo Cali es un equipo histórico y grande que busca ganar un torneo internacional, competir por los primeros lugares, lo cual es motivador para el jugador. Además, buscan disputar el campeonato y el próximo año competir a nivel internacional", reveló el popular 'Pulpo'.

"Primero, me gustó mucho el proyecto del club, es un histórico, grande, que quiere volver a colocarse en los primeros lugares. Se comunicaron conmigo apenas terminé el contrato y eso me motivó a venir también", continuó.

Pedro Gallese y su firme mensaje a los hinchas de Deportivo Cali

Además, Pedro Gallese fue consultado por los hinchas de Deportivo Cali y les hizo una promesa digna de un futbolista de selección: pelear todos los títulos posibles para llevar a la escuadra colombiana a lo más alto, tanto a nivel nacional como internacional.

“Me han contado que los hinchas son fieles al equipo, eso está muy bueno. Quiero agradecerles por todo el recibimiento que me han dado, estoy feliz de estar aquí y vamos a pelear por cosas muy importantes”, sentenció.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

