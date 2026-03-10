¡Aviso importante! Recientemente, un juez federal de Oregón decidió limitar sorpresivamente el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas federales en las últimas manifestaciones en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Portland, EE. UU.

Vale mencionar que esta drástica decisión se llevó a cabo luego de una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Oregón, esto en nombre de los manifestantes extranjeros y los periodistas independientes. ¿Qué más se sabe sobre esta medida?

Restringen el uso de gases lacrimógenos por parte de agentes contra inmigrantes en edificio de ICE

‘The Guardian’ y otros portales internacionales compartieron la última acción de Michael Simon, el juez de distrito de Oregón en Estados Unidos, quien dictó una orden preliminar tras una audiencia de tres días y suspendió el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes federales.

Restringen el uso de gases lacrimógenos por parte de agentes contra inmigrantes en edificio de ICE.

En este proceso, los demandantes, que incluyen a un manifestante disfrazado de pollo, un matrimonio de aproximadamente 80 años y dos periodistas independientes, difundieron su testimonio sobre el uso de municiones químicas, gases lacrimógenos y proyectiles en su contra.

La demanda en mención señaló que el uso de estas municiones por parte de agentes federales constituye una represalia hacia los manifestantes, lo que vulnera sus derechos garantizados por la Primera Enmienda.

“Los demandantes proporcionaron numerosos videos, que se recibieron como prueba y muestran a oficiales del DHS rociando OC Spray directamente en las caras de manifestantes pacíficos y no violentos que participaban, como mucho, en una resistencia pasiva y descargando gases lacrimógenos y disparando municiones de bolas de pimienta contra multitudes de manifestantes pacíficos y no violentos”, señaló el especialista al respecto.

Juez había emitido previamente una orden de restricción

Bajo este contexto, es importante conocer que Simon había dictado anteriormente una orden de restricción temporal que limitaba el uso de municiones químicas por parte de agentes federales durante las manifestaciones en el edificio de ICE.

Esta orden preliminar evidencia la segunda medida en pocos días que restringe el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes en dichas instalaciones, esto luego que un juez federal impusiera una restricción parecida en un caso independiente presentado por los residentes de un complejo de viviendas asequibles cercano.