La fuerte seguidilla de partidos que deberá afrontar Alianza Lima de Guede

Tras las indisciplinas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Alianza Lima volvió a sonreir gracias a la goleada 3-0 sobre el Inter Miami de Lionel Messi. Ahora, los blanquiazules quedaron listos para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero tendrán una enorme seguidilla de partidos que podría terminar afectándoles si no se mentalizan de la manera adecuada.

Como sabemos, los íntimos competirán a la par entre torneo nacional e internacional debido a que iniciarán desde la Fase 1 en el certamen Conmebol. En ese sentido, ahora chocará en una serie a doble partido con 2 de mayo de Paraguay y en esa misma semana afrontará encuentros ante Sport Huancayo en condición de visitante y con Comerciantes Unidos en Matute.

Alianza Lima y su seguidilla de partidos

El próximo viernes 30 de enero Alianza Lima jugará en la Incontrastable la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con Sport Huancayo, y pocos días después, el miércoles 4 de febrero, chocará con 2 de mayo en Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Luego de ello deberá volver al Perú para seguir con el ccertamen nacional.

Y es que el domingo 8 de febrero recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del campeonato local, para posteriormente, el miércoles 11 del mismo mes, enfrentarse nuevamente a 2 de mayo para terminar la llave del torneo Conmebol. En caso los íntimos no clasifiquen a la siguiente instancia todo se le acomodará, pero el objetivo claramente es seguir participando en ambos bandos.

Si avanzan a la Fase 2, ahí se les complicará aún más la situación, ya que chocará con Sporting Cristal en las dos siguientes semanas por la Copa Libertadores y también deberá jugar contra Alianza Atlético y Sport Boys por la Liga 1. La cosa sigue subiendo de nivel en caso Alianza Lima acceda a la Fase 3 y finalmente a la Fase de Grupos del certamen continental.