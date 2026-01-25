- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs U Católica
- Barcelona vs Real Oviedo
- Boca Juniors vs Riestra
- Bolivia vs México
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
La fuerte seguidilla de partidos que deberá afrontar Alianza Lima de Guede
Alianza Lima derrotó al Inter Miami de Lionel Messi y quedó listo para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero se le viene una seguidilla sumamente intensa.
Tras las indisciplinas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Alianza Lima volvió a sonreir gracias a la goleada 3-0 sobre el Inter Miami de Lionel Messi. Ahora, los blanquiazules quedaron listos para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero tendrán una enorme seguidilla de partidos que podría terminar afectándoles si no se mentalizan de la manera adecuada.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO HOY: pronóstico, hora y dónde ver la Tarde Celeste
Como sabemos, los íntimos competirán a la par entre torneo nacional e internacional debido a que iniciarán desde la Fase 1 en el certamen Conmebol. En ese sentido, ahora chocará en una serie a doble partido con 2 de mayo de Paraguay y en esa misma semana afrontará encuentros ante Sport Huancayo en condición de visitante y con Comerciantes Unidos en Matute.
Alianza Lima y su seguidilla de partidos
El próximo viernes 30 de enero Alianza Lima jugará en la Incontrastable la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con Sport Huancayo, y pocos días después, el miércoles 4 de febrero, chocará con 2 de mayo en Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Luego de ello deberá volver al Perú para seguir con el ccertamen nacional.
Y es que el domingo 8 de febrero recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del campeonato local, para posteriormente, el miércoles 11 del mismo mes, enfrentarse nuevamente a 2 de mayo para terminar la llave del torneo Conmebol. En caso los íntimos no clasifiquen a la siguiente instancia todo se le acomodará, pero el objetivo claramente es seguir participando en ambos bandos.
Si avanzan a la Fase 2, ahí se les complicará aún más la situación, ya que chocará con Sporting Cristal en las dos siguientes semanas por la Copa Libertadores y también deberá jugar contra Alianza Atlético y Sport Boys por la Liga 1. La cosa sigue subiendo de nivel en caso Alianza Lima acceda a la Fase 3 y finalmente a la Fase de Grupos del certamen continental.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90