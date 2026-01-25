0
Sporting Cristal vs U Católica por la Tarde Celeste
Bolivia vs México por amistoso internacional

La fuerte seguidilla de partidos que deberá afrontar Alianza Lima de Guede

Alianza Lima derrotó al Inter Miami de Lionel Messi y quedó listo para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero se le viene una seguidilla sumamente intensa.

Francisco Esteves
Alianza Lima tendrá un mes complicado.
Alianza Lima tendrá un mes complicado. | Foto: Alianza Lima - X.
Tras las indisciplinas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Alianza Lima volvió a sonreir gracias a la goleada 3-0 sobre el Inter Miami de Lionel Messi. Ahora, los blanquiazules quedaron listos para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero tendrán una enorme seguidilla de partidos que podría terminar afectándoles si no se mentalizan de la manera adecuada.

Como sabemos, los íntimos competirán a la par entre torneo nacional e internacional debido a que iniciarán desde la Fase 1 en el certamen Conmebol. En ese sentido, ahora chocará en una serie a doble partido con 2 de mayo de Paraguay y en esa misma semana afrontará encuentros ante Sport Huancayo en condición de visitante y con Comerciantes Unidos en Matute.

Alianza Lima y su seguidilla de partidos

El próximo viernes 30 de enero Alianza Lima jugará en la Incontrastable la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con Sport Huancayo, y pocos días después, el miércoles 4 de febrero, chocará con 2 de mayo en Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Luego de ello deberá volver al Perú para seguir con el ccertamen nacional.

Y es que el domingo 8 de febrero recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del campeonato local, para posteriormente, el miércoles 11 del mismo mes, enfrentarse nuevamente a 2 de mayo para terminar la llave del torneo Conmebol. En caso los íntimos no clasifiquen a la siguiente instancia todo se le acomodará, pero el objetivo claramente es seguir participando en ambos bandos.

Si avanzan a la Fase 2, ahí se les complicará aún más la situación, ya que chocará con Sporting Cristal en las dos siguientes semanas por la Copa Libertadores y también deberá jugar contra Alianza Atlético y Sport Boys por la Liga 1. La cosa sigue subiendo de nivel en caso Alianza Lima acceda a la Fase 3 y finalmente a la Fase de Grupos del certamen continental.

