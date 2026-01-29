Alianza Lima y sus sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Sport Huancayo por fecha 1

Alianza Lima se prepara para afrontar su primer desafío de la temporada, enfrentando a Sport Huancayo por la primera fecha de la Liga 1 Perú 2026. El cuadro de La Victoria buscará empezar el torneo con el pie derecho este viernes y demostrar que con candidatos al título nacional. No obstante, tendrán que hacerle frente a varias ausencias.

El equipo comandado por el DT Pablo Guede sabe que no puede fallar en su primer partido, luego de haber vivido una semana de polémica. Además, tendrá que reafirmar la buena imagen que dejó en su presentación ante el Inter Miami. Con ese objetivo, el plantel ya llegó a Huancayo para el partido, aunque con la ausencias de importantes figuras.

Alianza Lima tendrá tres bajas confirmadas para enfrentar a Sport Huancayo

Los blanquiazules no inician la temporada de la mejor manera, luego de haber sufrido la lesión de diversos jugadores, además de la suspensión de otros. En ese contexto, se confirmó que los jugadores Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo y Josué Estrada no serán considerados en la nómina.

Jean Pierre Archimbaud no podrá conformar la lista de convocados ya que sigue recuperándose de la lesión que sufrió sobre el final del año pasado. Mientras que, recientemente, el club anunció las lesiones de Jesús Castillo y Josué Estrada.

Jesús Castillo y Josué Estrada sufrieron lesiones tras la presentación de Alianza Lima.

El volante nacional sufrió de un desgarro en el ligamento de la rodilla izquierda, por lo que se estima que esté fuera por lo menos durante 4 meses. En el caso del lateral, sufrió una tendinitis en la rodilla derecha y no podrá integrar la nómina por lo menos durante un par de semanas.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados del equipo

Del mismo modo, es importante señalar que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tampoco serán parte del equipo ya que fueron separados de forma indefinida tras confirmarse un acto de indisciplina en la pretemporada y ser denunciados por una presunta violación sexual. Incluso, se informó que los defensas ya no volverán al equipo.

Alianza Lima recuperó a dos jugadores para enfrentar a Sport Huancayo

No obstante, no todas son malas noticias y es que los blanquiazules realizaron el viaje con dos jugadores importantes: Fernando Gaibor y Kevin Quevedo. Ambos jugadores sufrieron lesiones en la pretemporada y lograron recuperarse satisfactoriamente, por lo que ahora se perfilan a sumar minutos.

De hecho, el ecuatoriano jugó en la Noche Blanquiazul y dejó un gran desempeño en el campo; además, ante la ausencia de Castillo, apunta a ser su reemplazo en el mediocampo.