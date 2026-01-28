Universitario vs Sporting Cristal: cuándo juega, hora y canal confirmado del clásico por Liga 1

La Liga 1 2026 está a punto de comenzar y ya se dio a conocer la programación de las primeras cuatro jornadas del torneo. Justamente, en la fecha 4 se disputará uno de los duelos más atractivos del campeonato: Universitario vs Sporting Cristal, un choque clave que tendrá un impacto directo en la tabla y que podría marcar el camino de ambos clubes en la pelea por el título.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sporting Cristal por la Liga 1 2026?

De acuerdo a la programación de la Liga 1, el nuevo episodio del clásico moderno entre Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se disputará el sábado 21 de febrero. Este compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac.

Universitario venció 1-0 a Sporting Cristal en su último enfrentamiento. Foto: Sebastián Blanco/URPI

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

El enfrentamiento entre Universitario vs Sporting Cristal dará inicio a las 4:00 p.m. (hora peruana), debido a que el recinto celeste no cuenta con la iluminación correspondiente. Sin embargo, este compromiso será imperdible, por lo que te dejamos los horarios para el resto del mundo.

Perú, Ecuador y Colombia: 4:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6:00 p.m.

México y Centroamérica: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

El primer clásico moderno de 2026 entre Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional, canal que se encuentra disponible para los operadores de cable como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. De igual manera, estará disponible mediante vía streaming por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping.

Universitario vs Sporting Cristal: historial de enfrentamientos