Javier Rabanal, DT de Universitario, revela charla con César Inga tras frustrarse su salida del club

Universitario de Deportes es uno de los clubes que estuvo cerca de perder a un futbolista clave del primer equipo como César Inga. El polifuncional jugador tuvo un gran 2025 con camiseta crema, al punto que fue considerado en la selección peruana. Su presente hizo que Sporting Kansas City se fije en él, pero las negociaciones no prosperaron en medio de una serie de polémicas.

Bajo este panorama, Javier Rabanal reveló que tuvo que hablar con el futbolista ante su pase frustrado al exterior. Es claro que el lateral deseaba migrar el extranjero en busca de mejores retos, pero ahora se mantendrá en la 'U' en busca de lograr el tetracampeonato. Es por ello, que el DT español le dejó en claro que es un jugador con mucho futuro, por lo que debe seguir manteniendo su gran nivel para que reciba muchas ofertas al cierre de temporada.

En una entrevista al programa "Fútbol Como Cancha", Rabanal indicó que tuvo dos charlas con César Inga: uno tras estar cerca de salir del club, y otra al frustrarse su traspaso. En cada una de las ocasiones, dejó en claro que no se haga una idea de que no habrán más ofertas, ya que es muy joven para pensar en ello.

"La polifuncionalidad de César es que maneja las dos piernas prácticamente igual. Lo cual le permite salir por ambos perfiles. Me lo imagino perfectamente en el mediocampo. Es un chico que tiene un futuro impresionante, lo único que le quise transmitir es que esto de las ofertas un día están hechas y al día siguiente se caen, porque esto tiene una parte de contrato que a veces no salen. Y que no pensará esto que se dice que los trenes pasan una sola vez en su vida, eso no aplica a jugadores tan jóvenes y con un futuro como el que tiene él. Él tiene que hacer un buen año con nosotros y seguir mostrando esa ilusión, esa garra y le van a llegar muchas ofertas. Hablé dos veces con él cuando parecía que estaba hecho, una después de que se frustró… y no creo que haya mucho problema… a él le gusta jugar mucho aquí", declaró Javier Rabanal al programa "Fútbol como Cancha".

(VIDEO: Fútbol Como Cancha)

¿Cuándo termina el contrato de César Inga con ADT?

César Inga tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre del 2027. El lateral, que también se desempeña en varios puestos del mediocampo, firmó contrato con los cremas en el 2025 tras provenir de ADT. Ahora, el futbolista se ha vuelta en pieza clave del esquema 'merengue' que peleará el tetracampeonato.