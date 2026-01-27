Javier Rabanal, DT de Universitario, pone condición para concretar nuevo fichaje: "Solo si..."

Universitario de Deportes busca llevar el título de tetracampeón al cierre de la temporada y regalarle una alegría más a su hinchada. Para ello, realizó el fichaje de Javier Rabanal, actual DT, y tampoco se descarta la llegada de una incorporación más en los próximos días o incluso a mitad de año. ¿Qué dijo al respecto el flamante entrenador?

A pesar de que se mostró conforme con lo que ha visto hasta el momento por parte del plantel, Javier Rabanal no evitó dar mayores detalles ante la posible llegada de un nuevo jugador.

Javier Rabanal, DT de Universitario, revela detalles del posible nuevo fichaje

La idea de tener un nuevo jugador en el plantel no está totalmente descartada en Universitario. Javier Rabanal demostró cautela al referirse a perfil que debe tener el refuerzo y la condición que debe cumplirse para que se concrete la llegada del posible fichaje.

"No conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir uno más. Pero ya lo hablamos con el club: si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno", explicó en conversación con RPP.

Reemplazo para Rodrigo Ureña

La salida de Rodrigo Ureña a Millonarios dejó a Universitario en una posición comprometida ya que se trataba de uno de sus mejores futbolistas. El estratega fue claro al señalar que si bien todavía no tiene claro quién será el sustituto del chileno, sí maneja algunas opciones; que son: Jesús Castillo, Murrugarra o Calcaterra.

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante AD Tarma y se jugará en el Monumental de Ate. Los tricampeones empezarán la Liga 1 2026 frente a su hinchada buscando un nuevo campeonato para sumar a su palmarés.