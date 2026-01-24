¡Goleador! Alex Valera anotó el 2-0 de Universitario ante U. de Chile en la 'Noche Crema'

Universitario de Deportes celebra su noche de presentación del plantel principal en el Estadio Monumental de Ate. Gracias a los goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los cremas superaron 3-0 a Universidad de Chile. Por su parte, Alex Valera destacó como el goleador del encuentro al definir con gran categoría su anotación.

Alex Valera anotó el 2-0 de Universitario ante Universidad de Chile por la 'Noche Crema'

Universitario de Javier Rabanal vivió una de sus mejores noches de presentación tras ganarle 3-0 a Universidad de Chile en la 'Noche Crema' de la edición 2026.

Quien no ha querido pasar desapercibido dentro del encuentro fue Alex Valera, quien apareció al minuto 54 del segundo tiempo para marcar el 2-0 parcial del cuadro merengue ante el club chileno.

Después de una excelente jugada que se originó en la banda de Andy Polo, el futbolista mismo envió un balón al punto penal del arco de la U. de Chile, y fue Valera quien aprovechó el espacio para anotar el gol.

Universitario venció 3-0 a Universidad de Chile y está listo para la Liga 1

Con este triunfo por 3-0, Universitario de Deportes se encuentra listo para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Por el inicio del Torneo Apertura, el cuadro merengue enfrentará a ADT.

El equipo dirigido por Rabanal recibirá a la Asociación Deportiva Tarma el domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:00 horas (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Ate.

Mientras que por el lado del campeonato internacional todavía no se define quiénes serán sus adversarios, pero lo que sí es seguro es que tiene su cupo en el Bombo 2 del sorteo de la Gloria Eterna.