¡Estalló el Monumental! Golazo de Martín Pérez Guedes para el 1-0 de Universitario a U de Chile

Cuando todo apuntaba a un cierre sin goles en la primera parte del partido entre Universitario vs U de Chile, Martín Pérez Guedes aprovechó una mala recepción del defensa rival para rematar de gran manera y sellar el 1-0 parcial en el Estadio Monumental. Una espectacular anotación que generó un grito inmenso entre los aficionados.

PUEDES VER: Álvaro Barco asegura que César Inga tendrá una nueva oferta para irse de Universitario

El balón parecía perdido en el área de U de Chile tras un rebote que quedó suelto. Sin embargo, el defensa no controló bien el esférico y le dejó libre el camino a Martín Pérez Guedes, quien no dudó ni un segundo en rematar de primera y poner el balón en el ángulo de la portería.

Un grito que mantenía contenido el futbolista y los miles de aficionados que se hicieron presente en el Estadio Monumental, ya que luego del tricampeonato se da este reencuentro de gran manera en la tradicional Noche Crema. De esta manera, el equipo de Javier Rabanal sigue firme y convenciendo a sus seguidores.

El partido no tuvo muchas ocasiones de gol por parte de ambos bandos. Solo un remate de cabeza de Alex Valera que impactó en el travesaño, pero que luego no hubo ocasiones que permitieron abrir el marcador hasta la presencia de Martín Pérez Guedes.

Universitario se alista para su debut en la Liga 1 2026

Luego del partido amistoso ante U de Chile, Universitario quedará concentrado para afrontar su primer partido oficial de la Liga 1 2026 ante ADT. El cuadro crema recibirá a los tarmeños en el Estadio Monumental el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas locales.