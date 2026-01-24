Álvaro Barco asegura que César Inga tendrá una nueva oferta para irse de Universitario

Universitario de Deportes hará su prensentación oficial este sábado 24 de enero en la Noche Crema 2026, enfrentando a la Universidad de Chile. En ese sentido, Álvaro Barco, director deportivo del club, se refirió a uno de los futbolistas que hará acto de presencia junto a todo el plantel: César Inga. Como sabemos, el lateral estuvo a punto de irse a la MLS.

El defensor de la selección peruana iba a irse al Kansas City de Estados Unidos por 1.5 millones de dólares, pero ADT, el cual tiene un 30% de su pase, no estuvo de acuerdo y las negociaciones se vinieron abajo. Por ello, con el objetivo de levantarle los ánimos, el director deportivo de los merengues se refirió al futuro profesional de su futbolista.

"A mitad de año va haber una mejor oportunidad para que pueda emigrar", precisó Álvaro Barco para las cámaras de TV Perú previo al partido amistoso de Universitario de Deportes ante la U de Chile en el Estadio Monumental. De esta forma, se espera que César Inga pueda migrar al extranjero en el futuro cercano.

César Inga no pudo irse de Universitario.

En cierto punto, el dirigente de la 'U' tiene razón debido a que esta temporada los cremas luchan por el tetracampeonato de la Liga 1 y el título de la Copa Libertadores. Si el hombre de la selección peruana hace una buena Fase de Grupos, es decir clasifica a octavos de final, y además sale campeón del Torneo Apertura, sin duda alguna le llegarán mejores ofertas.

¿En qué clubes ha jugado César Inga?

A sus 23 años, César Inga no ha jugado en muchos clubes durante su carrera profesional y únicamente ha estado en tres: