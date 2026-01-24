Se fue de Universitario y ahora expresó su emoción tras firmar por U de Chile: "Una alegría"

¡Sorpresa en el mercado! Tras el final de la temporada 2025, Universitario de Deportes no solo realizó una reestructuración de su plantel masculino, ya que con miras a la nueva campaña de la Liga Femenina 2026, la directiva sorprendió con algunas salidas e incorporaciones. Precisamente, dentro de las figuras que dejó el elenco merengue está Gisela Pino y ahora fue presentada en la U de Chile.

A través de las redes sociales, el 'Romántico Viajero' dejó atónitos a los hinchas luego de anunciar la vuelta de la mediocampista de 33 años por todo el 2026, tras su paso por Universitario Femenino.

"Hay historias que merecen continuar. La experiencia de Gisela Pino regresa a Las Leonas para la temporada 2026. ¡Bienvenida, Gis!", indicó la U de Chile en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Gisela Pino fue presentada como gran refuerzo de U de Chile Femenino/Foto: X

Se fue de Universitario y ahora expresó su emoción tras firmar por U de Chile

En tal sentido, tras conocerse su retorno al conjunto sureño, la volante extranjera decidió enviarle un cálido mensaje a todos los hinchas. "Hola, primero que nada se siente una alegría volver acá, creo que desde que me fue me estuvieron buscando, mirando y la verdad que el proyecto que me presentaron ha sido importante y creo que eso me atrajo", sostuvo.

(Video: Universidad de Chile Femenino)

De igual forma, la destacada futbolista recordó su etapa en tienda crema y confesó sus razones para volver a jugar con la U de Chile. "Si bien en Universitario tuvimos una temporada buena también salimos campeones del Clausura y se clasificó a la Libertadores pero creo que he tomado una buena decisión de estar acá, enfocarnos en el torneo y la Copa Libertadores", agregó.

¿En qué equipos ha jugado Gisela Pino?