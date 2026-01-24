Universitario apunta al 'Tetra': los 2 extranjeros que están en la mira para el séptimo fichaje

Universitario de Deportes aún no da por cerrado su plantel. El brasileño Miguel Silveira fue el quinto fichaje extranjero previo a la Noche Crema 2026, de manera que, con la seguridad que próximamente Williams Riveros y Matías Di Benedetto puedan obtener su nacionalización como peruanos, en tienda merengue ya analizan nuevas opciones en carpeta.

Universitario tiene en la mira a 2 extranjeros para el séptimo fichaje esta temporada

Según pudo conocer Líbero en su edición impresa, uno de los jugadores que se perfila para ocupar el puesto que dejó el chileno Rodrigo Ureña es el volante uruguayo Pablo Siles, que también gusta en Alianza Lima, así como el joven ecuatoriano Jandry Gómez de 19 años que milita en Barcelona SC de Ecuador.

Pablo Siles y Jandry Gómez en la mira de Universitario para el 2026/Composición: Líbero

Este último viene siendo seguido muy de cerca por el actual estratega español Javier Rabanal tras su paso por el fútbol ecuatoriano la anterior temporada. Mientras que, Siles de Montevideo City Torque viene despertando interés en la directiva del elenco estudiantil debido a su experiencia en Argentina y Brasil.

En la actualidad, la plantilla de Universitario cuenta de manera oficial con 6 figuras extranjeras que han sido inscritos oficialmente para esta temporada: Caín Fara, Héctor Fértoli, José Carabalí, Miguel Silveira, Lisandro Alzugaray y el delantero Sekou Gassama.

¿Cómo les fue a Pablo Siles y Jandry Gómez en la temporada 2025?

Con relación a sus números, Pablo Siles, disputó de manera oficial 35 compromisos con los 'Citadinos' durante la anterior temporada por la Liga AUF Uruguaya, de los cuales pudo convertir una anotación.

Por su parte, la 'joya' ecuatoriana Jandry Gómez afianzó su nivel con la camiseta del 'ídolo del Astillero' a tal punto de afrontar 27 partidos oficiales entre la Copa Libertadores 2025, y LigaPro. También brindó 2 asistencias de gol, que dan muestra de su importante presente futbolístico a tan corta edad.