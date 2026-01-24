0
EN DIRECTO
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Universitario apunta al 'Tetra': los 2 extranjeros que están en la mira para el séptimo fichaje

Tras la partida de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia, Universitario analiza la llegada de dos nuevas figuras para su séptimo cupo de extranjero este 2026.

Solange Banchon
Universitario tiene en carpeta a su séptimo fichaje extranjero para esta temporada
Universitario tiene en carpeta a su séptimo fichaje extranjero para esta temporada | Foto: LÍBERO
COMPARTIR

Universitario de Deportes aún no da por cerrado su plantel. El brasileño Miguel Silveira fue el quinto fichaje extranjero previo a la Noche Crema 2026, de manera que, con la seguridad que próximamente Williams Riveros y Matías Di Benedetto puedan obtener su nacionalización como peruanos, en tienda merengue ya analizan nuevas opciones en carpeta.

Universitario presume a 8 flamantes incorporaciones nacionales para la temporada 2026

PUEDES VER: Oficial: Universitario luce a 8 nuevos refuerzos nacionales para pelear por el título de la Liga 1

Universitario tiene en la mira a 2 extranjeros para el séptimo fichaje esta temporada

Según pudo conocer Líbero en su edición impresa, uno de los jugadores que se perfila para ocupar el puesto que dejó el chileno Rodrigo Ureña es el volante uruguayo Pablo Siles, que también gusta en Alianza Lima, así como el joven ecuatoriano Jandry Gómez de 19 años que milita en Barcelona SC de Ecuador.

Universitario

Pablo Siles y Jandry Gómez en la mira de Universitario para el 2026/Composición: Líbero

Este último viene siendo seguido muy de cerca por el actual estratega español Javier Rabanal tras su paso por el fútbol ecuatoriano la anterior temporada. Mientras que, Siles de Montevideo City Torque viene despertando interés en la directiva del elenco estudiantil debido a su experiencia en Argentina y Brasil.

En la actualidad, la plantilla de Universitario cuenta de manera oficial con 6 figuras extranjeras que han sido inscritos oficialmente para esta temporada: Caín Fara, Héctor Fértoli, José Carabalí, Miguel Silveira, Lisandro Alzugaray y el delantero Sekou Gassama.

¿Cómo les fue a Pablo Siles y Jandry Gómez en la temporada 2025?

Con relación a sus números, Pablo Siles, disputó de manera oficial 35 compromisos con los 'Citadinos' durante la anterior temporada por la Liga AUF Uruguaya, de los cuales pudo convertir una anotación.

Por su parte, la 'joya' ecuatoriana Jandry Gómez afianzó su nivel con la camiseta del 'ídolo del Astillero' a tal punto de afrontar 27 partidos oficiales entre la Copa Libertadores 2025, y LigaPro. También brindó 2 asistencias de gol, que dan muestra de su importante presente futbolístico a tan corta edad.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Oficial: Movistar Deportes será el canal que transmitirá partido de club de la Liga 1 2026

  2. Se fue de Alianza Lima y ahora es el flamante refuerzo de campeón peruano: "Bienvenido"

  3. Se fue de Sporting Cristal y ahora se rindió en elogios ante campeón peruano: "Bastante Orgulloso"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano