Oficial: Universitario luce a 8 nuevos refuerzos nacionales para pelear por el título de la Liga 1

Universitario de Deportes tiene todo listo para armar la fiesta en el Estadio Monumental cuando se enfrente hoy sábado a la U de Chile en la Noche Crema 2026. Previo al partido amistoso internacional, la escuadra merengue lució a importantes incorporaciones nacionales que ilusionan a los hinchas con ser un equipo protagonista en la Liga 1.

Universitario luce a 8 refuerzos nacionales para pelear por el título nacional

Sucede que, en su sitio web, el elenco de Ate presentó oficialmente a todos los integrantes de su plantel versión 2026, en donde no pasaron desapercibidos los 8 canteranos con los que cuenta la 'U' para esta temporada. Nos referimos a Jhefferson Rodríguez (arquero), Rafael Guzmán (defensa), Christopher Loayza (carrilero), Jhon Jairo Guzmán (delantero), Diogo Vázquez (volante), Fabián Cabanillas (volante), Josué Torres (volante), Sebastián Flores (volante).

Universitario lució a sus canteranos para el plantel 2026

Cada una de las jóvenes promesas de Universitario ya tuvieron la oportunidad de mostrarse durante la pretemporada 2026, precisamente durante el partido amistoso frente a Sport Boys disputado en Campo Mar. En el caso de Rodríguez, pasará a ser el tercer portero de la escuadra estudiantil luego del préstamo del guardameta Aamet Calderón a Atlético Grau.

Al respecto, otro de los futbolistas que ha sorprendido de gran forma a los hinchas de Universitario es el delantero categoría 2010, Jhon Jairo Guzmán, quien captó la atención de la afición por su 1.90 de estatura y gran capacidad ofensiva. El atacante sumó minutos durante en el duelo preparatorio contra Melgar en el Estadio Monumental.

Por su parte, el zaguero Rafael Guzmán ya tuvo la chance de estrenarse de manera oficial con la camiseta crema. Esto sucedió en enero de 2025 cuando el plantel participó de una pretemporada en la Serie Colombia contra Junior de Barranquilla.

Universitario presume a 4 talentosas figuras para esta temporada

Mientras que, Loayza, Vásquez, Cabanillas, Torres y Flores son algunas de las 'joyas' de la institución merengue que vienen ganando ritmo competitivo en la Reserva. De hecho, el último año destacaron durante la participación del equipo en la Liga 3.