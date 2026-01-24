0
EN DIRECTO
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Oficial: Universitario luce a 8 nuevos refuerzos nacionales para pelear por el título de la Liga 1

Universitario emociona a sus hinchas con la incorporación de 8 talentosos jugadores peruanos que apuntan el tetracampeonato de la Liga 1 2026. ¿Quiénes son?

Solange Banchon
Universitario presume a 8 flamantes incorporaciones nacionales para la temporada 2026
Universitario presume a 8 flamantes incorporaciones nacionales para la temporada 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes tiene todo listo para armar la fiesta en el Estadio Monumental cuando se enfrente hoy sábado a la U de Chile en la Noche Crema 2026. Previo al partido amistoso internacional, la escuadra merengue lució a importantes incorporaciones nacionales que ilusionan a los hinchas con ser un equipo protagonista en la Liga 1.

Entrenador de U de Chile habló previo a enfrentar a Universitario en la Noche Crema 2026

PUEDES VER: DT de U de Chile no se midió y dio firme calificativo sobre Universitario: "Es un..."

Universitario luce a 8 refuerzos nacionales para pelear por el título nacional

Sucede que, en su sitio web, el elenco de Ate presentó oficialmente a todos los integrantes de su plantel versión 2026, en donde no pasaron desapercibidos los 8 canteranos con los que cuenta la 'U' para esta temporada. Nos referimos a Jhefferson Rodríguez (arquero), Rafael Guzmán (defensa), Christopher Loayza (carrilero), Jhon Jairo Guzmán (delantero), Diogo Vázquez (volante), Fabián Cabanillas (volante), Josué Torres (volante), Sebastián Flores (volante).

Universitario

Universitario lució a sus canteranos para el plantel 2026

Cada una de las jóvenes promesas de Universitario ya tuvieron la oportunidad de mostrarse durante la pretemporada 2026, precisamente durante el partido amistoso frente a Sport Boys disputado en Campo Mar. En el caso de Rodríguez, pasará a ser el tercer portero de la escuadra estudiantil luego del préstamo del guardameta Aamet Calderón a Atlético Grau.

Al respecto, otro de los futbolistas que ha sorprendido de gran forma a los hinchas de Universitario es el delantero categoría 2010, Jhon Jairo Guzmán, quien captó la atención de la afición por su 1.90 de estatura y gran capacidad ofensiva. El atacante sumó minutos durante en el duelo preparatorio contra Melgar en el Estadio Monumental.

Por su parte, el zaguero Rafael Guzmán ya tuvo la chance de estrenarse de manera oficial con la camiseta crema. Esto sucedió en enero de 2025 cuando el plantel participó de una pretemporada en la Serie Colombia contra Junior de Barranquilla.

Universitario

Universitario presume a 4 talentosas figuras para esta temporada

Mientras que, Loayza, Vásquez, Cabanillas, Torres y Flores son algunas de las 'joyas' de la institución merengue que vienen ganando ritmo competitivo en la Reserva. De hecho, el último año destacaron durante la participación del equipo en la Liga 3.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Oficial: Movistar Deportes será el canal que transmitirá partido de club de la Liga 1 2026

  2. Se fue de Alianza Lima y ahora es el flamante refuerzo de campeón peruano: "Bienvenido"

  3. Se fue de Sporting Cristal y ahora se rindió en elogios ante campeón peruano: "Bastante Orgulloso"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano