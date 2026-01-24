Sonó para ser refuerzo de Universitario y ahora será su rival en la Noche Crema: "A mí..."

El delantero uruguayo sonó para ser uno de los fichajes de Universitario de Deportes para la temporada 2026, pero finalmente su fichaje no se concretó y ahora juega para la U de Chile, club que fue invitado por la institución peruana para jugar en la Noche Crema. Se trata de Octavio Rivero, de 34 años y conocido por su garantía de gol.

Luego de varios rumores sobre su llegada, finalmente Octavio Rivero sí jugará en Universitario, pero no de la manera que hubieran querido los hinchas. El atacante estará vistiendo la camiseta de la U de Chile y podría convertirse en uno de los verdugos de la Noche Crema. El peligro de gol estará latente para los locales.

Octavio Rivero reveló si pudo jugar en Universitario

Si bien actualmente es jugador de la U de Chile, Octavio Rivero fue uno de los nombres que sonó para jugar en Universitario; sin embargo, su llegada no se concretó. Tras confirmarse su incorporación al país chileno, el uruguayo pisará el césped del Monumental, pero buscando arrebatarle la victoria a los cremas.

En ese sentido, Rivero expresó su ilusión de disfrutar del partido a estadio lleno y también reveló detalles de las conversaciones que se mantuvo con el equipo peruano antes de su llegada a la U de Chile.

"A mí no me llegó nada. Sé que hablaron con mi representante, pero no sé en qué quedó", sostuvo. De esta manera, se confirmó que sí llegaron a tener un acercamiento con el entorno del delantero sin éxito.

¿A qué hora es la Noche Crema?

La Noche Crema 2026 está programado para este sábado 24 y el partido contra la U de Chile se jugará a partir de las 8:00 p.m. desde el Monumental. Durante el evento también se presentará a toda la plantilla para la nueva temporada.