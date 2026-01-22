¿Sekou Gassama? Rabanal reveló la baja que tendrá Universitario en la Noche Crema: "Definido"

Los hinchas que asistan al partido en el estadio Monumental están a la espera de poder ver el rendimiento de los grandes refuerzos de esta temporada y también saber el planteamiento que ofrece Javier Rabanal de cara a la próxima temporada. En ese sentido, el DT de Universitario de Deportes confesó quiénes serán los fichajes que jueguen en el partido amistoso ante el elenco de la U de Chile.

Este sábado 24 de enero, el plantel de Universitario estará presentando de manera oficial frente a su hinchada en el estadio Monumental y de esta manera dará inicio a una nueva era con el español Javier Rabanal al mando. Antes del partido, el estratega señaló quiénes son los jugadores que saldrán al campo de juego.

Javier Rabanal revela qué fichajes jugarán en la Noche Crema 2026

Se ha generado una gran expectativa por conocer a los nuevos jugadores de Universitario de Deportes y de acuerdo a la confirmación del entrenador del elenco crema, Fértoli es una baja segura por un tema en el hombro. El objetivo del DT es componer un equipo pensando al inicio de la Liga 1.

"Vamos a ver con quién podemos contar y luego ahí vamos a intentar tener ya jugadores que jueguen 60, jugadores que jueguen 75 y algunos que vayan a entrar al cambio entre 15 y 30, pero ya con un equipo más definido de cara a la fecha 1 del campeonato y algún jugador que incluso no va a poder jugar en la fecha 1, pero que es bueno que el público también lo vea, pues lo vamos a intentar meter. Lo que va a ser complicado es que la gente que ha llegado ahora vaya a tener muchos minutos. Vamos a ver si tiene algo para poder hacer el debut, pero vamos a intentar salir ya con algo más definido", señaló Javier Rabanal sobre el próximo partido de Universitario en la Noche Crema.

Rabanal, DT de Universitario, revela sus planes para la Noche Crema.

¿Cuándo juega Universitario en la Liga 1?

Tras el partido amistoso contra U de Chile en la Noche Crema, Universitario se enfocará en el inicio de la Liga 1. La 'U' jugará ante AD Tarma de local en el Monumental el 1 de febrero y el encuentro está programado para las 18:00 horas