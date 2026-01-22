- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Panamá
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Prensa chilena deja llamativo calificativo sobre el Monumental de Universitario: "Estadio..."
Universitario de Deportes se estará enfrentando a la U de Chile en el partido amistoso de la Noche Crema 2026, donde estará presentando a todo su plantel frente a su hinchada.
A poco de realizarse el partido entre Universitario y la U de Chile, la prensa en el país vecino sorprendió con calificativo al estadio Monumental, recinto donde se estará jugando el enfrentamiento deportivo. El elenco rival viajará con sus mejores futbolistas también pensando en la preparación para el inicio de la liga de dicho país.
PUEDES VER: Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a exfigura de Racing
La Noche Crema 2026 está programado para sábado 24 de enero en el Monumental de Ate. Los protagonistas serán Universitario de Deportes y la U de Chile. El plantel del tricampeón peruano presentará a sus fichajes antes del inicio de la Liga 1, donde buscarán salir campeones nuevamente para obtener el 'tetra' y pasar a la historia del fútbol.
Prensa chilena dio calificativo al Monumental de Universitario
El portal 'Al aire libre' se refirió al encuentro de Universitario vs U de Chile que servirá como preparación para ambos equipos pensando en la nueva temporada. El evento de la Noche Crema tendrá garantizado activaciones de reconocidas marcas, así como show musical y contará con la presencia de todos los hinchas para llenar el estadio.
"La U ya tiene su primer gran baño de presión del 2026: Universitario confirmó un show a estadio lleno para la Noche Crema en Lima. El amistoso en una prueba real para el ciclo Meneghini (DT de la U de Chile). La cita no será solo fútbol. El club peruano preparó un espectáculo a gran escala para el público y estadio lleno", señaló el medio chileno.
Universitario se enfrentará a la U de Chile en la Noche Crema.
Convocados de U de Chile para enfrentar a Universitario
- Arqueros: Cristopher Toselli, Ignacio Sáez y José Alburquenque.
- Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas y Felipe Salomoni.
- Volantes: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce y Javier Altamirano.
- Delanteros: Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero y Ignacio Vásquez.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90