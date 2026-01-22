Prensa chilena deja llamativo calificativo sobre el Monumental de Universitario: "Estadio..."

A poco de realizarse el partido entre Universitario y la U de Chile, la prensa en el país vecino sorprendió con calificativo al estadio Monumental, recinto donde se estará jugando el enfrentamiento deportivo. El elenco rival viajará con sus mejores futbolistas también pensando en la preparación para el inicio de la liga de dicho país.

La Noche Crema 2026 está programado para sábado 24 de enero en el Monumental de Ate. Los protagonistas serán Universitario de Deportes y la U de Chile. El plantel del tricampeón peruano presentará a sus fichajes antes del inicio de la Liga 1, donde buscarán salir campeones nuevamente para obtener el 'tetra' y pasar a la historia del fútbol.

Prensa chilena dio calificativo al Monumental de Universitario

El portal 'Al aire libre' se refirió al encuentro de Universitario vs U de Chile que servirá como preparación para ambos equipos pensando en la nueva temporada. El evento de la Noche Crema tendrá garantizado activaciones de reconocidas marcas, así como show musical y contará con la presencia de todos los hinchas para llenar el estadio.

"La U ya tiene su primer gran baño de presión del 2026: Universitario confirmó un show a estadio lleno para la Noche Crema en Lima. El amistoso en una prueba real para el ciclo Meneghini (DT de la U de Chile). La cita no será solo fútbol. El club peruano preparó un espectáculo a gran escala para el público y estadio lleno", señaló el medio chileno.

Universitario se enfrentará a la U de Chile en la Noche Crema.

Convocados de U de Chile para enfrentar a Universitario