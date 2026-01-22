0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima vs Inter Miami sufrió cambio de horario

Prensa chilena deja llamativo calificativo sobre el Monumental de Universitario: "Estadio..."

Universitario de Deportes se estará enfrentando a la U de Chile en el partido amistoso de la Noche Crema 2026, donde estará presentando a todo su plantel frente a su hinchada.

Jasmin Huaman
Prensa de Chile deja calificativo al Monumental antes de la Noche Crema.
Prensa de Chile deja calificativo al Monumental antes de la Noche Crema. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

A poco de realizarse el partido entre Universitario y la U de Chile, la prensa en el país vecino sorprendió con calificativo al estadio Monumental, recinto donde se estará jugando el enfrentamiento deportivo. El elenco rival viajará con sus mejores futbolistas también pensando en la preparación para el inicio de la liga de dicho país.

Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a exfigura de Racing

PUEDES VER: Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a exfigura de Racing

La Noche Crema 2026 está programado para sábado 24 de enero en el Monumental de Ate. Los protagonistas serán Universitario de Deportes y la U de Chile. El plantel del tricampeón peruano presentará a sus fichajes antes del inicio de la Liga 1, donde buscarán salir campeones nuevamente para obtener el 'tetra' y pasar a la historia del fútbol.

Prensa chilena dio calificativo al Monumental de Universitario

El portal 'Al aire libre' se refirió al encuentro de Universitario vs U de Chile que servirá como preparación para ambos equipos pensando en la nueva temporada. El evento de la Noche Crema tendrá garantizado activaciones de reconocidas marcas, así como show musical y contará con la presencia de todos los hinchas para llenar el estadio.

"La U ya tiene su primer gran baño de presión del 2026: Universitario confirmó un show a estadio lleno para la Noche Crema en Lima. El amistoso en una prueba real para el ciclo Meneghini (DT de la U de Chile). La cita no será solo fútbol. El club peruano preparó un espectáculo a gran escala para el público y estadio lleno", señaló el medio chileno.

Universitario

Universitario se enfrentará a la U de Chile en la Noche Crema.

Convocados de U de Chile para enfrentar a Universitario

  • Arqueros: Cristopher Toselli, Ignacio Sáez y José Alburquenque.
  • Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas y Felipe Salomoni.
  • Volantes: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce y Javier Altamirano.
  • Delanteros: Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero y Ignacio Vásquez.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. La firme decisión de la policía argentina con la mujer que denunció a Zambrano, Peña y Trauco

  2. Universitario cambia de último momento el horario del partido con U de Chile por la Noche Crema 2026

  3. Sergio Peña se pronuncia sobre denuncia de presunta violencia sexual: "Niego tajantemente"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano