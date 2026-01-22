Universitario presume los primeros entrenamientos de Sekou Gassama: "En casa"

Una de las más grandes apuestas de Universitario para la temporada 2026 ya está entrenando junto al resto del plantel crema. Sekou Gassama, nuevo delantero de la U, llegó al país tras recibir un permiso especial por temas familiares. Ahora el club de Ate no pierde la oportunidad para presumirlo en sus redes sociales.

PUEDES VER: Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a exfigura de Racing

Sekou Gassama ya entrena con Universitario

La decisión que derivó a su tardanza causó muchas críticas, pero ya está en Perú y trabajará para pelear por el puesto de titular. Varios hinchas de diferentes equipos se han quedado sorprendidos por el físico y tamaño del senegalés. Seguro causará más de un problema a la defensa de los equipos rivales. Para esto lo llamó Javier Rabanal.

Sekou Gassama ya es parte del plantel de la U | Universitario

"Sekou en casa", con este mensaje el CM de Universitario reveló las primeras imágenes del delantero en Campomar. Los hinchas cremas vienen cruzando los dedos para que pueda sumar minutos en la Noche Crema. Sin embargo, lo más probable es que no sume minutos porque acaba de llegar y está en proceso de adaptación.

El ex Valladolid de España tiene 30 años y quizás tuvo un 2025 para el olvido, pero la idea es que pueda trabajar para que rinda en la alta competencia. Con el sistema 3-5-2 que quiere usar el DT, tranquilamente una de las duplas en ataque estará conformada por Alex Valera y el mismo Sekou Gassama.

Noche Crema de Universitario

Universitario ya vienen ultimando detalles para el partido de presentación ante sus hinchas. Con la Universidad de Chile como rival confirmado, el partido está programado para el sábado 24 de enero a las 8:00 pm (hora peruana). Quedan pocas entradas para el duelo, por lo que tranquilamente se jugará a estadio.