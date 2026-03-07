Se fue por la puerta falsa en Sporting Cristal y hoy Conmebol lo destaca internacionalmente - FOTO

Es claro que varios jugadores han vestido la camiseta de Sporting Cristal con rendimientos altos y bajos. Hay quienes dejan huella para la mente de los aficionados por ser fundamentales durante las temporadas de contrato, mientras que otros se van por la puerta falsa al no cumplir con las expectativas tras ser fichados como elementos claves del exterior.

Ese es el caso de Franco Romero, el defensa uruguayo que fichó el equipo del Rímac con el fin de encontrar un reemplazo idóneo del brasileño Ignácio Da Silva. El central llegó proveniente de Nacional de Uruguay, con toda la experiencia para imponer su fútbol en la oncena celeste. Sin embargo, durante un año no pudo consolidarse y terminó saliendo sin pena ni gloria de la institución 'bajopontina'.

No obstante, luego de dos años de desligarse del cuadro 'rimense', logró conseguir equipo en su tierra natal: Montevideo City Torque. El equipo logró acceder a la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, por lo que tuvo que medirse ante Defensor Sporting a partido único. La victoria fue para su club, que se dio gracias al gol del mismo Franco Romero.

(VIDEO: DSports)

Franco Romero, ex Sporting Cristal, en el once ideal de la Copa Sudamericana 2026

Dado su anotación con Montevideo City Torque, adicional al buen nivel que mostró durante los minutos en campo, la Conmebol determinó que el central uruguayo conforme parte del once ideal de esta fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Un logro para el ex Sporting Cristal que poco a poco va recuperando confianza para encontrar su mejor versión en este año.

Ahora, el futbolista tendrá competencia internacional en fase de grupos de este torneo Conmebol, con la finalidad de seguir destacando y poniendo a su equipo entre los mejores del continente. Vale indicar que cuando llegó a Sporting Cristal su valor de mercado era de medio millón de euros, y a estas alturas de la edición 2026 registra una cifra de 300 mil euros.