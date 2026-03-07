ALERTA ROJA para clientes de T.J. Maxx y Marshalls: tiendas retiran más de 13.000 cargadores por riesgo de INCENDIO

Miles de cargadores inalámbricos magnéticos vendidos en las tiendas T.J. Maxx y Marshalls en Estados Unidos fueron retirados del mercado tras detectarse un posible riesgo de incendio durante su uso.

La alerta fue emitida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC), que advirtió que estos dispositivos podrían sobrecalentarse o incluso explotar, representando un peligro de quemaduras e incendios para los usuarios.

Qué cargadores fueron retirados del mercado

Los productos afectados son cargadores inalámbricos magnéticos de la marca Isla Rae, diseñados para utilizarse con iPhone. Estos accesorios estuvieron disponibles en las tiendas T.J. Maxx y Marshalls entre junio de 2024 y noviembre de 2025.

Autoridades de EE.UU. retiraron cargadores vendidos en T.J. Maxx y Marshalls por riesgo de incendio.

De acuerdo con las autoridades, los cargadores se vendieron por aproximadamente US$15 y estaban disponibles en color morado, blanco y rosa. El modelo involucrado puede identificarse con el número RM5PBM, y en total se comercializaron alrededor de 13.200 unidades en todo el país.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades instaron a quienes compraron estos cargadores inalámbricos Isla Rae a dejar de utilizarlos inmediatamente debido al riesgo que representan. Además, los clientes pueden registrar el producto para recibir un reembolso. La CPSC también recomendó no desechar el cargador en la basura doméstica, ya que contiene baterías de iones de litio que requieren un manejo especial.

En su lugar, los dispositivos deben llevarse a contenedores especiales para el reciclaje de baterías, que suelen encontrarse en tiendas de artículos para el hogar u otros puntos habilitados para este tipo de residuos.