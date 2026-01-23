Sporting Kansas City presentó nueva propuesta a Universitario por César Inga: "Se espera hoy decisión"

0
César Inga tiene la última palabra para dejar Universitario ante nuevo propuesta de Sporting Kansas City de la MLS. Conoce todos los detalles del contrato.

Diego Medina
César Inga define su futuro ante oferta de Sporting Kansas City.
César Inga define su futuro ante oferta de Sporting Kansas City. | Foto: X Universitario
En las últimas horas, se ha podido conocer que Sporting Kansas City se volvió a acercar a Universitario con una nueva propuesta por el pase de César Inga. No solo equivale al tiempo de vínculo contractual, sino al monto económico que pueda convencer a ambas partes. Los clubes se han puesto de acuerdo, pero ahora todo está en manos del lateral nacional.

Sporting Kansas City presentó nueva propuesta a Universitario por César Inga

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, Universitario de Deportes y Sporting Kansas City se pusieron de acuerdo ante la nueva propuesta que presentó el equipo de la MLS. Todos los detalles convencieron a ambas partes, por lo que ahora se aguarda la decisión definitiva de César Inga.

No solo es un elevado monto económico para Universitario y el futbolista peruano, sino que se le está ofreciendo un contrato de cuatro años para que el lateral se vaya consolidando en la MLS, con vías a una futura venta por su alto rendimiento. Desde tienda crema, se ha puesto el plazo para que hoy, viernes 23 de enero, se cierre la negociación; caso contrario, César Inga será presentado en la Noche Crema.

"Como informamos días atrás, U y Kansas están de acuerdo. El equipo de la MLS ya hizo su nueva propuesta sobre condiciones del contrato del jugador ofreciendo 4 años de vínculo con un total económico importante. Se espera hoy decisión por parte de Inga. El club crema también espera definición o mañana estará en la presentación", informó el periodista Gustavo Peralta.

César Inga

César Inga decidirá si fichar por Sporting Kansas City.

¿En cuánto está cotizado César Inga?

El lateral de Universitario de Deportes, César Inga, tiene un valor de mercado de 1.50 millones de euros a sus 23 años de edad. El futbolista de la selección peruana ha alcanzado su mejor registro en lo que va de su carrera profesional, por lo que su salto al exterior le permitirá seguir elevando su cotización.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

