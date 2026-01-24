0
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

La astronómica suma que perdió Universitario tras fallido fichaje de César Inga por Kansas City

Se confirmó que César Inga no firmará con el Kansas City, lo que dejó a Universitario sin percibir una importante suma económica, generando impacto en las finanzas del club.

Angel Curo
La astronómica suma que perdió Universitario tras fallido fichaje de César Inga por Kansas City | Foto: LÍBERO
Universitario de Deportes estuvo cerca de concretar una de las mejores operaciones de los últimos años con el posible traspaso de César Inga al Kansas City de la MLS. El lateral sorprendió en la última temporada y estaba a punto de dar el salto al exterior. No obstante, a última hora la operación se cayó, lo que dejó al cuadro crema sin percibir una jugosa cifra que iba a fortalecer sus arcas.

El once de Universitario para jugar ante U de Chile por la Noche Crema 2026

Universitario perdió astronómica suma por fallido fichaje de César Inga al Kansas City

César Inga ha sido uno de los jugadores más pretendidos en este mercado de pases, luego de que no solo sonara para llegar a la MLS, sino que también despertara el interés de clubes de Europa. Pese a ello, el futbolista permanecerá en Universitario, por lo menos, hasta la mitad de la temporada.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los cremas. Si bien aseguraron la continuidad de un jugador clave para el plantel, también dejaron de percibir una importante suma de dinero. Aunque las cifras no han sido confirmadas oficialmente, se estima que la operación rondaba los 1,5 millones de dólares, de los cuales Universitario habría recibido el 60 %, es decir, cerca de un millón de dólares.

César Inga, Universitario

César Inga no fichó por el Kansas City y seguirá en Universitario. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

Si bien no es una de las cifras más altas que se han pagado por un jugador, lo cierto es que la 'U' hubiera podido potenciar sus arcas económicas pensando a futuro. Además de que ya había pactado quedarse con un porcentaje del pase de César Inga, pensando en ver un beneficio a futuro por otra posible venta.

César Inga y su gran rendimiento en Universitario

César Inga se consolidó como uno de los jugadores más importantes de Universitario durante la última temporada, tras ser considerado como uno de los habituales titulares y haberse ganado varias convocatorias con la selección peruana.

Con la escuadra merengue, Inga logró disputar 36 partidos en la temporada, sumando más de 2500 minutos en el campo y aportando con un gol. Se recuerda especialmente su gran actuación en la Copa Libertadores.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

