- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Inter Miami
- Universitario vs U de Chile
- Villarreal vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Universitario sorprende a hinchas y anuncia nuevo canal que transmitirá la Noche Crema 2026
Previo al inicio del evento, Universitario sorprendió a su hinchada al confirmar un nuevo canal para ver su partido ante U de Chile por la Noche Crema en el Monumental.
Estamos a solo unas horas de vivir el partidazo entre Universitario de Deportes vs U de Chile por la Noche Crema 2026. Este evento representará el inicio de la temporada para el equipo de Javier Rabanal, donde presentará a su plantel ante sus hinchas. Horas antes del inicio, el cuadro crema sorprendió al anunciar un nuevo canal de transmisión para este encuentro.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs U de Chile: el renovado once de Rabanal para ganar en la Noche Crema 2026
Universitario anuncia nuevo canal que transmitirá la Noche Crema 2026
La expectativa por este enfrentamiento es alta, considerando que los hinchas de Universitario podrán ver por primera vez a su equipo en el Estadio Monumental en esta temporada. Además, representará la oportunidad de conocer el primer once que alineará el DT Javier Rabanal.
Conscientes de ello, desde el club buscan que ninguno de sus seguidores se pierda este evento. Por ese motivo, anunciaron que la Noche Crema 2026 también será transmitida para los hinchas que se encuentren en el exterior a través de su canal de YouTube Premium.
Universitario anunció que la Noche Crema 2026 será transmitido por su canal de YouTube.
“Una noche inolvidable. Para todos nuestros hinchas en el extranjero, hoy desde las 7:00 p. m. la Noche Crema 2026 también será transmitida en vivo por nuestro canal de YouTube”, fue el mensaje que compartió el club en sus redes sociales.
Cabe señalar que esta transmisión no será gratuita, ya que solo estará disponible para los hinchas que cuenten con una suscripción activa de miembro en el canal oficial del club.
¿Cómo y cuánto cuesta hacerse miembro del canal de YouTube de Universitario?
Si deseas ver la transmisión de la Noche Crema 2026 vía streaming a través del canal oficial de YouTube de Universitario, deberás hacerte miembro del canal, proceso que se puede realizar directamente desde la plataforma.
Los precios van desde los S/ 15 para usuarios de Android y PC, mientras que para dispositivos Apple (iOS) el costo es de S/ 20, debido a las comisiones que aplica la plataforma.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90