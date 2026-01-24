0
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Universitario sorprende a hinchas y anuncia nuevo canal que transmitirá la Noche Crema 2026

Previo al inicio del evento, Universitario sorprendió a su hinchada al confirmar un nuevo canal para ver su partido ante U de Chile por la Noche Crema en el Monumental.

Angel Curo
Universitario anuncia nuevo canal que transmitirá la Noche Crema 2026
Universitario anuncia nuevo canal que transmitirá la Noche Crema 2026 | Foto: Universitario
Estamos a solo unas horas de vivir el partidazo entre Universitario de Deportes vs U de Chile por la Noche Crema 2026. Este evento representará el inicio de la temporada para el equipo de Javier Rabanal, donde presentará a su plantel ante sus hinchas. Horas antes del inicio, el cuadro crema sorprendió al anunciar un nuevo canal de transmisión para este encuentro.

El once de Universitario para jugar ante U de Chile por la Noche Crema 2026

PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs U de Chile: el renovado once de Rabanal para ganar en la Noche Crema 2026

Universitario anuncia nuevo canal que transmitirá la Noche Crema 2026

La expectativa por este enfrentamiento es alta, considerando que los hinchas de Universitario podrán ver por primera vez a su equipo en el Estadio Monumental en esta temporada. Además, representará la oportunidad de conocer el primer once que alineará el DT Javier Rabanal.

Conscientes de ello, desde el club buscan que ninguno de sus seguidores se pierda este evento. Por ese motivo, anunciaron que la Noche Crema 2026 también será transmitida para los hinchas que se encuentren en el exterior a través de su canal de YouTube Premium.

Universitario, Noche Crema 2026

Universitario anunció que la Noche Crema 2026 será transmitido por su canal de YouTube.

“Una noche inolvidable. Para todos nuestros hinchas en el extranjero, hoy desde las 7:00 p. m. la Noche Crema 2026 también será transmitida en vivo por nuestro canal de YouTube, fue el mensaje que compartió el club en sus redes sociales.

Cabe señalar que esta transmisión no será gratuita, ya que solo estará disponible para los hinchas que cuenten con una suscripción activa de miembro en el canal oficial del club.

¿Cómo y cuánto cuesta hacerse miembro del canal de YouTube de Universitario?

Si deseas ver la transmisión de la Noche Crema 2026 vía streaming a través del canal oficial de YouTube de Universitario, deberás hacerte miembro del canal, proceso que se puede realizar directamente desde la plataforma.

Los precios van desde los S/ 15 para usuarios de Android y PC, mientras que para dispositivos Apple (iOS) el costo es de S/ 20, debido a las comisiones que aplica la plataforma.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

