Sekou Gassama dio firme revelación en medio de su presentación en Universitario: "Verdad que..."

Universitario de Deportes llevó a cabo una conferencia de prensa para presentar oficialmente a Héctor Fértoli, Caín Fara, Lisandro Alzugaray, Miguel Silveira y Sekou Gassama, sus cinco fichajes extranjeros. En medio de este evento, el delantero español-senegalés no se guardó nada y realizó una firme revelación.

Sekou Gassama se sinceró en medio de su presentación en Universitario

El delantero español que también cuenta con nacionalidad senegalesa, Gassama, brindó sus primeras declaraciones como jugador de Universitario en medio de sus presentación oficial desde el Estadio Monumental.

En sus primeras palabras, el futbolista dejó en claro que parte con una gran desventaja en comparación con sus demás compañeros, ya que llega al club merengue sin haber jugado partidos oficiales, pero tiene mucha confianza en ponerse en forma para disputar encuentros en la Liga 1.

"Es verdad que llevo tiempo sin competir. Tuve ese tema personal que ya pude solucionar con la coordinación del club y la verdad que vengo con mucha ilusión. Los compañeros me han recibido bien y con trabajo y competición cogeré el ritmo que me hace falta", dijo el delantero.

Por otro lado, Sekou Gassama se mostró feliz de estar viviendo una nueva etapa en Universitario de Deportes y aseguró que la 'Noche Crema' será un gran día sin excepción para los futbolistas y para los hinchas.

"La verdad, muy contento. Mañana será un día especial para nosotros y para la gente. El primer contacto entre el jugador y la afición. Súper contento de estar aquí", concluyó.

Sekou Gassama llegó a Universitario días después del inicio de la pretemporada

El 21 de enero, Gassama llegó al Nuevo Aeropuerto de Lima para unirse a la pretemporada de Universitario con el objetivo de ponerse en forma para el inicio de la Liga 1. Cabe indicar que la pretemporada del club crema inició a inicios de año, pero el español tenía un permiso especial para llegar luego, ya que atravesaba un problema familiar.