DT de U de Chile no se midió y dio firme calificativo sobre Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes cuenta las horas para recibir en el Estadio Monumental 'U' Marathon a la U de Chile en un partido imperdible por la Noche Crema 2026. Los merengues hacen su presentación oficial ante sus hinchas en un lleno total, donde buscarán quedarse con la victoria en casa. Francisco Meneghini, estratega de los 'Azules' habló previo al compromiso amistoso.

DT de U de Chile dio firme calificativo sobre Universitario

Tras su llegada a la capital, el técnico del equipo chileno brindó una entrevista ante los medios en la que dio sus expectativas de enfrentar al elenco de Javier Rabanal. Bajo ese escenario, Meneghini afirmó que el conjunto estudiantil vive un auspicioso presente en base a su reciente tricampeonato nacional, por ende, los calificó como un equipo "muy fuerte".

"Será un lindo partido. Va a ser un gran encuentro con un gran rival. ¿La 'U' de Perú? Son el tricampeón, así que es un equipo muy fuerte", manifestó el entrenador de 37 años a Entre Bolas.

Del mismo modo, el DT del 'Romántico Viajero' aseguró que este duelo de carácter amistoso será fundamental en sus aspiraciones de llegar en óptimas condiciones al próximo debut en el torneo chileno 2026. "Estamos terminando la fase de preparación, así que va a ser un buen partido para nosotros y ver cómo estamos previo a la competencia oficial", añadió.

Finalmente, el popular 'Paqui' Meneghini también fue consultado respecto a la presencia de uno de los integrantes de la Generación Dorada de Chile como Eduardo Vargas, y respondió que el ex Napoli se encuentra apto para jugar frente a los cremas. "Sí, Vargas está bien, está trabajando bien desde el primer día, así que está a disposición", concluyó.

Cabe mencionar que, 'Turboman' es uno de los flamantes refuerzos del cuadro sureño en este mercado de pases. El delantero volvió por todo lo alto al club luego de más de una década, en donde buscará ganar varios títulos nacionales.