Universitario tiene nueva incorporación y realizó sorpresivo cambio en su equipo

Universitario de Deportes tiene el gran objetivo de salir tetracampeón del fútbol peruano y para eso necesita que todos los sectores, tanto deportivos como administrativos, que pertenecen al club estén al 100% óptimos. Es por eso que ahora el cuadro merengue contará con una nueva incorporación que, sin duda, ayudará al club a salir campeón.

Universitario de Deportes presentó a su última incorporación de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Omar Rossi será el nuevo jefe de equipo en reemplazo de Rodrigo Norvani, quien está muy cerca de llegar a la Federación Peruana de Fútbol.

Rossi, antes de asumir este nuevo puesto, fue jefe de logística y sedes de Universitario de Deportes desde el 2021 hasta el 2026, por lo que ya tiene experiencia asumiendo cargos en el club de Ate.

Omar Rossi es nuevo jefe de equipo de Universitario de Deportes.

Trayectoria de Omar Rossi antes de llegar a Universitario

El nuevo integrante de Universitario en este cargo ha tenido otras experiencias, ya que durante el 2020 al 2021 fue gerente general de Sanizen y en el 2018 fue gerente de propiedad de Colliers Internacional.

También, entre el 2016 y 2017, fue gerente de cuentas en Operador Logístico Integral Jorv. Finalmente, dentro de sus últimas experiencias, también fue jefe de cuentas estratégicas en G4S en el 2015.

Omar Rossi se formó como administrador de empresas en el Instituto San Ignacio de Loyola y desde el 2021 está vinculado a Universitario de Deportes.

