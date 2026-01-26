Oficial: U de Chile recibió duro castigo tras jugar amistoso ante Universitario

U de Chile cerró su gira internacional con un amistoso de pretemporada ante Universitario de Deportes por la Noche Crema 2026. En tanto, sorpresivamente post partido, los hinchas del 'Romántico Viajero' se llevaron una inesperada noticia respecto al castigo que deberá afrontar el club para su debut en la Liga de Primera.

U de Chile recibió fuerte sanción tras jugar ante Universitario

Mediante su página web oficial, los 'Azules' informaron que la ANFP decidió sancionarlos después de los incidentes suscitados con los hinchas en el choque frente a Coquimbo Unido por el torneo local la anterior temporada.

"El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo a una fracción de la parcialidad de Universidad de Chile por los hechos ocurridos en el partido contra Coquimbo Unido, el 2 de diciembre pasado, en el Estadio Santa Laura", señalaron.

U de Chile recibió dura sanción de la ANFP para debut en la Liga de Primera 2025

"El organismo sancionó con un partido a todos los asistentes que fueron validados ese día en la galería norte del recinto de Independencia. Con esta medida, 3.327 espectadores no podrán asistir al partido del próximo viernes 30 de enero con Audax Italiano", agregaron.

Como se recuerda, durante el cotejo contra el 'Pirata', algunos aficionados de la U de Chile utilizaron pirotecnia y elementos no autorizados en una de las tribunas del Estadio Santa Laura, llegando a interrumpir el desarrollo del compromiso. Los desmanes y presencias de bengalas fueron suficientes para que luego de algunas semanas la Primera Sala sancione al 'Chuncho' en su estreno de local por la Liga de Primera 2026.

Próximo partido de U de Chile:

De acuerdo a la programación oficial, U de Chile debutará oficialmente este viernes 30 de enero contra Audax Italiano por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026 a las 18:00 horas locales de Perú o las 20:00 horas de Santiago desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Ñuñoa.