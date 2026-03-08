Universitario de Deportes perdió 3-1 ante Los Chankas y sufrió su primera derrota en la temporada 2026. Tras este resultado, Franco Torres, jugador del equipo de Andahuaylas, fue entrevistado sobre los cremas y no titubeó al expresar una opinión firme acerca del equipo dirigido por Javier Rabanal.

Franco Torres, futbolista de Los Chankas, dio rotundo calificativo a Universitario tras ganar 3-1

"Con el carácter que tenemos, salir a pelear el partido con un gran rival. Sabemos que estamos peleando con ellos", afirmó en primera instancia.

"Siento que lo buscamos. Obviamente que hacemos nuestro trabajo en la semana para salir a buscar estos partidos. Es un gran rival, me siento muy cómodo jugando en esa posición. Seguir mejorando para lo que viene", continuó.