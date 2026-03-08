0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Apertura tras derrota de la U

Figura de Los Chankas dio rotundo calificativo a Universitario: "Es un..."

Franco Torres, futbolista de Los Chankas, no se midió y dio un fuerte calificativo a Universitario de Deportes tras ganar de forma contundente 3-1 en el Torneo Apertura.

Luis Blancas
Franco Torres, figura de Los Chankas, dio rotundo calificativo a Universitario
Franco Torres, figura de Los Chankas, dio rotundo calificativo a Universitario | Composición: Líbero/ Liga 1
COMPARTIR

Universitario de Deportes perdió 3-1 ante Los Chankas y sufrió su primera derrota en la temporada 2026. Tras este resultado, Franco Torres, jugador del equipo de Andahuaylas, fue entrevistado sobre los cremas y no titubeó al expresar una opinión firme acerca del equipo dirigido por Javier Rabanal.

Williams Riveros dio fuerte comentario sobre Javier Rabanal y su cambio de juego en Universitario tras perder ante Los Chankas

PUEDES VER: Riveros dio fuerte comentario sobre el planteamiento de Rabanal en Universitario: "Es un..."

Franco Torres, futbolista de Los Chankas, dio rotundo calificativo a Universitario tras ganar 3-1

"Con el carácter que tenemos, salir a pelear el partido con un gran rival. Sabemos que estamos peleando con ellos", afirmó en primera instancia.

"Siento que lo buscamos. Obviamente que hacemos nuestro trabajo en la semana para salir a buscar estos partidos. Es un gran rival, me siento muy cómodo jugando en esa posición. Seguir mejorando para lo que viene", continuó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario en Andahuaylas: "Nos metieron el..."

  2. Riveros dio fuerte comentario sobre el planteamiento de Rabanal en Universitario: "Es un..."

  3. Confirman nuevo canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026: "Vuelve a las pantallas"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano