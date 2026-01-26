Universitario tomó radical decisión con César Inga tras caerse su pase a Kansas City de la MLS

César Inga seguirá en Universitario tras revelarse que se cayó su fichaje por Kansas City de la MLS. El lateral de 23 años fue recibido a lo grande por la hinchada merengue en la presentación del nuevo plantel en la Noche Crema 2026, y ahora buscará conservar su buen nivel para tentar una nueva oportunidad en el extranjero a mitad de temporada.

Universitario tomó decisión con César Inga tras caerse su fichaje a Kansas City de la MLS

Bajo ese contexto, en la reciente edición del programa de YouTube, 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta señaló que en tienda crema decidieron reunirse con el talentoso futbolista a fin de que tenga un contrato superior al actual, considerando su gran desempeño la última campaña, y sobretodo, en base al interés de clubes del extranjero. Sobre ello, también se tratará de fijar una eventual cláusula de salida con una importante cifra.

César Inga seguirá en Universitario tras caerse su pase a Kansas City de la MLS/Composición: GLR

"La 'U' ha convocado a una reunión por César Inga para conversar sobre mejorarle sus condiciones contractuales, a él le quedan 2 años de contrato. El plan que tiene la 'U', ha falta que esto se termine confirmando y firmando el documento, es mejorarle las condiciones de salario; esto se lo hizo saber Álvaro Barco directamente y posiblemente ponerle una cláusula de salida mayor al millón doscientos, creería un millón y medio. El objetivo de la 'U' y César Inga es que se vaya vendido a mitad de año", sostuvo.

Es válido recordar que, el exjugador de ADT fue uno de los más ovacionados en la presentación del nuevo plantel de Universitario para esta temporada por la Noche Crema 2026. Los hinchas le retribuyeron todo su apoyo, en vista de su notable rendimiento a lo largo del 2025.

Valor en el mercado de César Inga

Teniendo en cuenta su destacado presente deportivo el 2025, el futbolista peruano se encuentra tasado en 1.50 millones de euros en el mercado de pases, tras la última actualización del portal Transfermarkt.