U de Chile sorprende con firme calificativo sobre Universitario tras goleada: "Tricampeón"

La U de Chile resaltó la historia y grandeza de Universitario tras la Noche Crema 2026, dejando un contundente calificativo que no pasó desapercibido entre los hinchas.

Angel Curo
Universitario de Deportes deslumbró a toda su hinchada tras imponerse con autoridad a la U de Chile en el Estadio Monumental. El conjunto chileno llegó con la intención de rescatar un resultado positivo, pero terminó siendo claramente superado por los cremas en su presentación. Tras el encuentro, la escuadra sureña no dudó en reconocer y elogiar la jerarquía mostrada por la ‘U’.

Medio de Chile elogió a figura de Universitario tras victoria en la Noche Crema 2026

Una vez culminado el encuentro, la U de Chile informó la derrota a sus hinchas a través de una crónica publicada en su página oficial y, en su análisis, sorprendieron al resaltar la jerarquía de Universitario tras haberles marcado tres goles.

El cuadro de 'Los Azules’ destacó que el partido se disputó con mucha intensidad en la lucha por el balón y que significó un reto importante, al enfrentar al actual tricampeón de la Liga 1. Asimismo, subrayaron la contundencia ofensiva del equipo dirigido por Javier Rabanal, que supo capitalizar sus oportunidades.

Universitario, Universitario vs U de Chile

U de Chile destacó la grandeza de Universitario y resaltó su categoría de 'Tricampeón'.

"En un duelo de mucha intensidad y fricción, el equipo de Francisco Meneghini tuvo un importante desafío ante el tricampeón peruano. El cuadro local pudo aprovechar sus ocasiones y llevarse el partido en momentos claves del encuentro", fue el mensaje que dejaron en su sitio web, una muestra del gran respeto que le tienen a los cremas.

Del mismo modo, remarcaron el gran manejo de balón que tuvieron los merengues durante el trámite del partido, un factor que le terminó dando la victoria en la Noche Crema.

DT de la U de Chile opinó de Universitario

Durante la conferencia de prensa, el técnico Francisco Meneguini también resaltó la categoría de tricampeón nacional que posee Universitario y resaltó que hayan mantenido su base principal durante un buen tiempo.

"Universitario es un muy buen equipo, por algo es el tricampeón del fútbol peruano. Hoy lo demostraron, están en un buen momento. Han cambiado al entrenador, pero mantienen la base del equipo y mantuvieron el sistema de juego. Entonces tienen movimientos ya muy coordinados", declaró.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

