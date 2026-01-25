Javier Rabanal impacta al opinar sobre el futuro de César Inga en Universitario: "Ofertas"

Universitario de Deportes vivió una presentación digna de su histórica, donde vencieron por 3-0 a la U de Chile en la Noche Crema 2026. Los cremas presentaron a su plantel ante sus hinchas y uno de los jugadores más ovacionados fue César Inga. Tras ello, el DT Javier Rabanal no tardó en opinar sobre el jugador y desveló detalles de su futuro en el equipo.

Javier Rabanal impacta al opinar sobre el futuro de César Inga

Una vez se dio el pitazo final en el Estadio Monumental, el técnico español fue consultado por los medios durante la conferencia de prensa sobre la situación de César Inga tras no concretarse su fichaje por el Kansas City de la MLS. Al respecto, Javier Rabanal indicó que ha mantenido un diálogo directo con el defensor y lo ha encontrado en buena disposición.

Según señaló Rabanal, el jugador mantiene un buen ánimo pese a la operación fallida y estaba motivado por poder participar en la Noche Crema. En ese sentido, explicó que, basándose en su experiencia, le comentó que si logra destacar en esta temporada, surgirán nuevas ofertas, incluso mejores. Asimismo, remarcó que confía plenamente en él y que seguirá siendo parte del equipo.

Video: Piero Mendoza

"Bien, lo noto bien (a Inga). Estaba pendiente de eso hasta el día de ayer. Esas cosas son así, un día están hechas y al día siguiente se caen. Lo he visto bien, por eso lo hemos metido, no tenía ningún problema, tenía ganas de jugar. Hablé poco con él, de hecho le he comentado que, si hace un buen año, va a tener ofertas como esa y mejores. Lo hemos colocado en una posición de las varias que puede jugar y lo voy a tener muy en cuenta", expresó el estratega.

De esta forma, se confirma que César Inga se mantendrá en el equipo por lo menos a mediados de la temporada, donde se abrirá nuevamente el mercado de pases y podrían llegar nuevas ofertas por sus servicios. Cabe destacar que el polifuncional defensa tuvo ofertas de la MLS y Europa.

César Inga fue ovacionado por los hinchas de Universitario

César Inga fue uno de los jugadores más ovacionados por lo hinchas durante la Noche Crema 2026. Luego de confirmarse su permanencia en Universitario para la temporada, la hinchada crema espera contar con él para conseguir el tetracampeonato.