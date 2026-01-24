Prensa croata califica el debut de Alfonso Barco, ex Universitario, con su nuevo equipo: "Si hubiera..."

Tras haber dado el gran salto al fútbol de Europa, se ha generado una alta expectativa por lo que será el desempeño de Alfonso Barco en su nuevo equipo Rijeka. El exjugador de Universitario dejó una primera impresión en la prensa de dicho país y ya se conocen las primeras opiniones del jugador peruano.

A sus 24 años, Alfonso Barco tiene por delante el reto más grande de su carrera hasta la fecha. El destacado futbolista peruano es el nuevo fichaje del HNK Rijeka y en la última fecha de la Primera Liga de Croacia jugó en el empate ante Slaven Belupo por 2-2.

Prensa en Croacia califica el debut de Alfonso Barco en el HNK Rijeka

Alfonso Barco fue el primer cambio que se realizó en el segundo tiempo por parte del DT del Rijeka. El futbolista peruano entró en reemplazo de Duje Cop y la puntuación final que recibió fue de 6.8, por encima de otros jugadores que estaban en cancha durante todo el partido.

"El partido fue cuesta abajo al principio y al final de la primera parte. El Rijeka jugó con peligro durante unos 60 minutos, y luego demostró el carácter de un equipo que nunca se rinde. Porque el Rijeka jugó 49 minutos con un jugador menos y se adelantó en dos ocasiones contra el visitante de Koprivnica. Y quién sabe, si Barco hubiera marcado de cabeza en el minuto 66 tras un saque de esquina de Dantas, todos los puntos podrían haber sido para el local", fue lo que señaló el portal Fiuman.

Alfonso Barco debutó con el HNK Rijeka de Croacia.

Equipos en los que jugó Alfonso Barco

La trayectoria de Alfonso Barco en el fútbol empezó en la Universidad de San Martín de Porres en Perú y luego fichó por Universidad César Vallejo. Tras estar a préstamo en la UCV, volvió a la San Martín y luego firmó por dos temporadas en Universitario de Deportes. Antes de su llegada al HNK Rijeka de Croacia, el delantero jugó en Defensor Sporting y en Emelec de Ecuador.