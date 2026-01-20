Prensa en Argentina destaca fichaje de futbolista que anhela jugar en la selección peruana: "Refuerzo"

La liga de Argentina es una de las más intensas del fútbol de Sudamérica y sin lugar a duda es una gran ventana para seguir creciendo a nivel profesional. Recientemente se confirmó el fichaje de jugador peruano que llega al fútbol argentino tras firmar por gigante de dicho país.

Jugador peruano fichó por equipo argentino y la prensa lo destaca

Las ligas en diferentes países están a punto de iniciar y a pocos días de ello, en Argentina se confirmó el fichaje de Juan Yangali a Quilmes. El argentino-peruano terminó su ciclo en Gimnasia y fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo de Quilmes. De esta manera, el mediocampista de 25 años firmó su vínculo con su nuevo club hasta diciembre de 2026 y continuará su carrera en el club de sur de la capital de Argentina.

"El otro jugador que también se despidió del Lobo y que ya tiene club, es Juan Yangali. El ex San Telmo, que prácticamente no jugó y que también había llegado por pedido de Alejandro Orfila, también buscó salida y la encontró rápido: es refuerzo de Quilmes, para la Primera Nacional 2026", indica el portal ElEditor Platense.

Juan Yangali firmó por Quilmes.

Luego de formalizar su contratación con el 'Cervecero', el volante argentino tiene planeado sumarse a la pretemporada que se está llevando a cabo en la ciudad de Mar del Plata. El DT Alfredo Grelak iniciará los trabajos en la previa del inicio del campeonato oficial en busca de un recambio en la plantilla con la llegada de Yangali.

Próximo partido de Quilmes

La liga de Argentina inicia la primera segunda de febrero, con ello, el primer partido programado de Quilmes será ante Atlante el día 07 de febrero y estaremos a la expectativa del posible debut del peruano.