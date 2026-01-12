- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Hilal vs. Al Nassr
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Prensa de Alemania calificó a Felipe Chávez tras su debut con Bayern Múnich: "Demasiado..."
El prestigioso medio 'Bild' sorprendió al opinar sobre el debut oficial de Felipe Chávez en la victoria del Bayern Múnich en la Bundesliga. ¿Qué dijeron sobre el peruano?
Una de las grandes noticias del fin de semana llegó desde Alemania, luego de que Felipe Chávez lograra uno de los hitos más importantes de su carrera al debutar oficialmente con el Bayern Múnich. El volante de la selección peruana ingresó en los últimos minutos en la goleada por 8-1 ante Wolfsburgo. Tras ello, la prensa alemana no tardó en reaccionar por su estreno.
PUEDES VER: Prensa de República Checa califica fichaje de Joao Grimaldo al Sparta Praga: "No es un jugador..."
Prestigioso medio alemán calificó a Felipe Chávez tras su debut con Bayern Múnich
Luego de haber encandilado a los hinchas logrando su ansiado debut, las reacciones de la prensa por el debut de Felipe Chávez no se hicieron esperar. Este es el caso de 'Bild', uno de los medios de mayor renombre en Alemania y Europa, que no dudó en opinar sobre el rendimiento de los jugadores.
Precisamente, durante su análisis individual, el medio alemán destacó en primer lugar la victoria del Bayern Múnich y en el desglosado señalaron que la participación de Felipe Chávez no fue tan extensa como para poder darle una puntuación, lamentando que su ingreso al campo se dio muy tarde.
'Bild' opinó sobre el debut oficial de Felipe Chávez con Bayern Múnich.
"Llegó demasiado tarde para puntuar", señaló el citado medio en su publicación remarcando que su ingreso al campo de juego se dio recién en el minuto 83 del partido, prácticamente en el ocaso del encuentro.
Cabe señalar que, en el pasado, 'Bild' ha dedicado varias notas al volante nacional, destacando su aparición en el fútbol alemán y demostrando el motivo por el que es considerado como una de las mayores promesas del fútbol peruano.
Valor de mercado de Felipe Chávez
Tras ser considerado como una de las promesas del Bayern Múnich y lograr un gran desempeño con las divisiones menores, el portal internacional Transfermarkt otorgó una gran cotización a Felipe Chávez. El volante actualmente tiene un precio de 800 mil euros en el mercado de fichajes, una cifra que apunta a seguir elevándose.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90