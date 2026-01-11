Con Chávez y Pizarro, la lista de jugadores peruanos que han jugado la Bundesliga

Felipe Chávez fue noticia el día de hoy por hacer su debut en la Bundesliga de Alemania. El volante de 18 años es muy considerado en el Bayer Múnich desde que está en las categorias menores. Poco a poco fue escalando en los equipos, llegó a la reserva, entrenó con el primer equipo y ya pudo hacer su debut en primera. Así como lo hizo en su momento Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.

De todas maneras, no son los únicos jugadores peruanos que han disputado partidos en la primera división de Alemania. Entre los más conocidos están los ya antes mencionados, más Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Percy Olivares, entre otros. Aquí la lista completa de los jugadores peruanos que sumaron minutos en la Bundesliga:

Ojalá Felipé Chávez siga escalando en este ranking, tranquilamente puede hacer historia en el Bayer Munich. Aunque ya se viene hablando de que puede salir a un equipo de primera para ganar minutos. Obviamente, esto sería solamente un préstamo. Si destaca, podría ser considerado como uno de los fijos del ex club de Claudio Pizarro.

¿Cuántos títulos ganó Claudio Pizarro con Bayer Múnich?

Claudio Pizarro ganó un total de 18 títulos oficiales con el Bayern Múnich, consolidándose como uno de los extranjeros más ganadores en la historia del club bávaro. En su palmarés con el equipo alemán destacan 6 títulos de la Bundesliga, 5 Copas de Alemania, 2 Copas de la Liga, 1 Supercopa de Alemania, 1 UEFA Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

Chávez el futuro de Perú

Esperemos que el volante de 18 años mantenga su decisión de seguir representando a la Selección Peruana. De ser así, Perú gana mucho con un futbolista que tiene mucho potencial. Él está decidido a jugar por Perú y eso es un punto a favor. Tiene como referente a Claudio Pizarro, quién hoy es embajador del equipo alemán,