En Alemania piden convocatoria de Felipe Chávez tras su debut en Bayern Múnich: "Gran talento"

En el 2025, Felipe Chávez fue convocado por Perú para jugar partidos amistosos donde jugó pocos minutos. En su regreso al Bayern Múnich no solamente debutó y anotó en un partido no oficial, sino que también realizó su debut con el primer equipo por la Bundesliga. Con las apariciones que tuvo fueron suficientes para pedir su convocatoria para que juegue en la selección juvenil del país europeo.

El talento de Felipe Chávez viene siendo destacado entre los alemanes, y es que desde que hizo su debut con Bayern Múnich en el equipo de primera división, se dio a conocer que clubes de Italia y España han mostrado su interés en su fichaje.

En Alemania piden la convocatoria de Felipe Chávez

A sus 18 años, Felipe Chávez viene encaminándose a ser una de las figuras del Bayern Múnich y también del futuro de la selección peruana. Su presente es más que alentador y tras lo mostrado en los últimos partidos, el centrocampista ha ilusionado también a los alemanes.

En las redes sociales, el nombre de Felipe Chávez es uno de los más mencionados. Hinchas aseguran que la Federación Alemana de Fútbol no puede cometer el mismo error que con otras jóvenes promesas y ponerse en contacto con el equipo de Felipe Chávez.

"Se debe contactar pronto con Felipe Chávez para que se una a sus filas en la selección juvenil. Otro gran talento ofensivo que aún no se ha comprometido ni ha decidido si quiere representar a Alemania o Perú en el futuro", indican sobre cómo se debe manejar el futuro de Chávez.

¿Felipe Chávez podría jugar por Alemania?

El debut de Felipe Chávez con la selección peruana fue en un partido amistoso, por lo que todavía no está asegurada al 100% su permanencia en la 'Bicolor'. Esto quiere decir que tendría posibilidades de recibir una convocatoria de Alemania, pero el jugador ya tendría decidido representar a Perú.