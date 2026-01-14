¡Golpe! Club de la Liga iniciará con tres puntos menos ante resolución de la Federación: "Sanción"

En este inicio del 2026, se ha podido conocer una tajante medida de la Federación con un importante club que será protagonista en la liga. Es claro que los hinchas son los más afectados ante esta noticia, sabiendo que al cierre del 2025 no lograron ninguno de los objetivos trazados como una competencia internacional.

Se trata de Emelec, elenco donde jugaron los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco durante el 2025, pero que se fueron de la institución por un tema complicado financiero que atravesaba el club. Dado ello, ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha tomado conocimiento de la situación del club y conoció de deudas a acreedores.

Christian Cueva defendió los colores de Emelec.

"Esta Comisión tomó conocimiento de las obligaciones económicas de plazo vencido mantenidas por el Club Sport Emelec con sus acreedores […] Le correspondía a Emelec solventar las deudas vencidas hasta las 17h00 del día viernes 09 de enero de 2026, cuyo plazo feneció sin que se haya demostrado la cancelación oportuna a la totalidad de los acreedores", informó la FEF.

Federación restó tres puntos a Emelec para la Liga Pro 2026

Dado las deudas de Emelec con acreedores, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que Emelec iniciará la Liga Pro 2026 con tres puntos en contra. De esta manera, el cuadro del 'Bombillo' deberá trabajar con mayor rigor si es que no quiere verse perjudicado con el pasar de los meses.

"FEF resuelve, sancionar a Emelec con la pérdida de tres puntos que llegare a obtener en la competición activa a la que corresponda su siguiente programación a partir de la notificación de la presente resolución. Los tres puntos deberán ser restados para determinar su ubicación en la correspondiente tabla de posiciones de la respectiva fase o etapa", sentenció.

Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó a Emelec con resta de tres puntos.

Emelec puede sufrir más resta de puntos

Vale aclarar, que la FEF confirmó que de persistir las deudas de Emelec con acreedores, la siguiente medida será una resta de seis puntos a la clasificación, por lo que el cuadro del 'Bombillo' debe resolver estos aspectos financieros para que la institución no se vea perjudicado nuevamente en la lucha por la permanencia.