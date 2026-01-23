Carlos Zambrano se pronunció categóricamente tras denuncia por agresión sexual: "Rechazo absoluto"

¡Rompió su silencio! Este viernes, el zaguero de Alianza Lima, Carlos Zambrano decidió pronunciarse de forma categórica y rechazar toda acusación de presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años, durante la pretemporada del cuadro blanquiazul en Montevideo.

Carlos Zambrano se pronunció tras denuncia por presunto abuso sexual

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el defensa del conjunto victoriano pidió bastante prudencia a la hora de referirse a los recientes acontecimientos que lo involucran, junto a Sergio Peña y Miguel Trauco. "Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser tratadas con responsabilidad y seriedad", sostuvo.

Comunicado de Carlos Zambrano en Instagram

"La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente", agregó.

De igual manera, Zambrano dejó en claro que buscará esclarecer todos los hechos que lo acusan como presunto responsable y confía en la veracidad de las investigaciones. "Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos", añadió.

Por su parte, el futbolista peruano explicó sus razones para haber permanecido en silencio, después de que desde Argentina se de a conocer la denuncia pública de la joven de 22 años contra los 3 integrantes del elenco aliancista.

"Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho", acotó."

Por último, Carlos Zambrano resaltó el soporte que le viene brindando su entorno personal en este difícil momento. Agradezco el apoyo de mi familia y de mi entorno cercano. A su vez, solicito consideración hacia todas las personas involucradas", sentenció de forma categórica.