Periodista argentina reveló cómo Carlos Zambrano invitó a mujeres al hotel de Montevideo

Previo a lo que será el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026, una noticia dejó realmente sorprendidos a los hinchas blanquiazules ya que desde Argentina informaron que los jugadores del elenco victoriano, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por una mujer de 22 años debido a un presunto abuso sexual.

Periodista argentina reveló detalles de la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

En ese escenario, el último viernes, la periodista argentina Mercedes Ninci sostuvo una entrevista con 'Radio Mitre' en donde brindó detalles de la denuncia que interpuso la dama contra los tres futbolistas del 'equipo del pueblo'. Según narró la comunicadora, todo comenzó cuando el 'Káiser', le hizo la invitación a la joven que terminó denunciando el hecho ante la Justicia argentina.

"Estoy en la puerta del edificio de la chica que denunció a los tres jugadores de fútbol. Ella se llama Sol y cuenta que va con una amiga a Montevideo, Dana, en Buquebús. No tenían plata para el viaje, pero su amiga Dana le dice que no había problema porque estaban invitadas por Zambrano y que él iba a pagar todos los gastos", sostuvo.

"Llegan a Montevideo y se alojan en otro hotel, no en el Hyatt, donde estaban los jugadores. Ese mismo día (domingo 18), Dana coordina un encuentro con los tres jugadores en el hotel donde estaban haciendo la pretemporada", agregó.

Ese mismo día del domingo 18 de enero, se da el encuentro con Zambrano, Peña y Trauco, previa coordinación en el hotel Hyatt de Montevideo, Uruguay. "Cuenta que hubo una cena y que las chicas mismas fueron a comprar las bebidas alcohólicas porque los jugadores no podían salir de la concentración. Todos tomaron alcohol y luego todos se fueron al cuarto de Zambrano. Él la habría instado a beber, más de lo que correspondía. Dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección", añadió.

Por último, la periodista revela que la joven, decide regresar a su país, y ante lo ocurrido formaliza la denuncia ante las autoridades y acude al Hospital Muñiz para pasar pos los exámenes médicos legistas. "Ella vuelve a Argentina en Buquebús, porque tenía pasajes ida y vuelta pagados por Zambrano. Ahí se da cuenta de todo lo que pasó y hace la denuncia. Cuenta que, ya en Argentina, Zambrano le seguía enviando mensajes por WhatsApp y por Instagram. Ella no abrió los mensajes", sentenció.