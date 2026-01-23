¡Sigue de malas! Alianza Lima perdió millonaria suma de dinero por culpa de futbolista
Alianza Lima la pasa mal por las indisciplinas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; y en medio de ello perdió una millonaria suma de dinero.
¡Atención! Alianza Lima no la pasa bien estos días tras confirmarse la indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron denunciados y las autoridades están analizando su caso. Luego de que los blanquiazules decidieran separar indefinidamente a sus futbolistas, ahora el cuadro de Matute conoció que perdió una enorme suma de dinero por culpa de un jugador. ¿Qué pasó?
Resulta que, mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista César Luis Merlo confirmó una triste noticia para todos los hinchas íntimos y la misma directiva del club, ya que un conocido elemento internacional no será transferido por decisión de su institución deportiva. Nos referimos a Kevin Serna, quien estaba en la mira de Boca Juniors para contratarlo como su flamante delantero.
"El club brasileño no aceptó los 5 millones de dólares y le comunicó a Boca que no desea desprenderse del delantero colombiano", precisó el mencionado comunicador, resaltando que Fluminense no aceptó la venta de su futbolista. Esto afecta a Alianza Lima, ya que el elenco nacional todavía tiene un porcentaje de su pase.
Kevin Serna seguirá en Fluminense.
¿Cuánto dinero perdió Alianza Lima?
Es decir, los blanquiazules se quedaron con el 30% para una posible venta en el futuro, por lo que 'Flu' deberá darle esa cantidad a los íntimos en el momento que deseen vender al atacante colombiano, que está nacionalizado peruano. Si la transferencia iba a ser por 5 millones, al cuadro de Matute le correspondía recibir 1.5 millones de dólares. Lamentablemente, ya no podrán contar con ese dinero.
Trayectoria profesional de Kevin Serna
Estos son los clubes en los que ha estado Kevin Serna:
- Madero (Colombia)
- Perafita (Portugal)
- Serzedo (Portugal)
- Luqueño (Paraguay)
- Los Chankas
- ADT
- Alianza Lima
- Fluminense (Brasil)
