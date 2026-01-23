0

Alianza Lima hace anuncio que sorprende a hinchas tras escándalo por indisciplinas

En medio de la tormenta, Alianza Lima hizo un importante anuncio a poco de presentar a su plantel oficialmente en la Noche Blanquiazul 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima sorprendió con fuerte anuncio.
Alianza Lima sorprendió con fuerte anuncio. | Foto: Alianza Lima - X.
¡Atención! En medio de toda la polémica que se vive en Alianza Lima por el ambiente tenso entre los hinchas y futbolistas del club, esto a raíz de las indisciplinas filtradas recientemente, el cuadro blanquiazul sorprendió al mundo entero revelando una importante 'incorporación' para toda la temporada 2026. ¿De qué se trata?

Con el objetivo de emocionar a su afición, y también para calmar la molestia de momento, el conjunto de Matute hizo oficial la presentación de su camiseta alterna. Esta nueva indumentaria ha sido sumamente aclamada por los seguidores íntimos y ya se encuentra a la venta en todas las tiendas de Nike. Su estilo es un blanco completo por los lados con una franja vertical de color azul en el medio.

NOTA EN DESARROLLO...

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

