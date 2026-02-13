Partidos de hoy EN VIVO, sábado 14 de febrero: programación, horarios para ver fútbol gratis

Un día a puro fútbol en todo el planeta. Repasa la programación de los partidos que se disputarán este sábado 14 de febrero, a nivel local e internacional. Continúa la Liga 1, además tendremos acción en diferentes campeonatos como LaLiga, Serie A, Bundesliga, entre otros.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Deportivo Garcilaso vs ADT
|L1 MAX
|15:15
|Juan Pablo II vs Sporting Cristal
|L1 MAX
|17:30
|Sport Boys vs Atlético Grau
|L1 MAX
|20:00
|Alianza Atlético vs Alianza Lima
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Espanyol vs Celta de Vigo
|ESPN 2, Disney+
|10:15
|Getafe vs Villarreal
|DSports, DGO
|12:30
|Sevilla vs Alavés
|DSports, DGO
|15:00
|Real Madrid vs Real Sociedad
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:30
|Bayer Leverkusen vs. St. Pauli
|Disney+
|09:30
|Eintracht Frankfurt vs. Borussia M'Gladbach
|Disney+
|09:30
|Hamburgo vs Union Berlin
|Disney+
|09:30
|Hoffenheim vs. Friburgo
|Disney+
|09:30
|Werder Bremen vs. Bayern Múnich
|ESPN, Disney+
|12:30
|Stuttgart vs. Colonia
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Como vs Fiorentina
|Disney+
|12:00
|Lazio vs Atalanta
|Disney+
|14:45
|Inter vs Juventus
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09.00
|Como vs Fiorentina
|Disney+
|12:00
|Lazio vs Atalanta
|Disney+
|14:45
|Inter vs Juventus
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por FA Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:15
|Burton vs West Ham
|Disney+
|10:00
|Burnley vs Mansfield
|Disney+
|10:00
|Manchester City vs Salford
|ESPN 2, Disney+
|10:00
|Norwich City vs West Bromwich
|Disney+
|10:00
|Southampton vs Leicester City
|Disney+
|12:45
|Aston Villa vs Newcastle
|ESPN, Disney+
|15:00
|Liverpool vs Brighton
|Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Banfield vs Racing
|TyC Sports, TNT Sports
|17:45
|Huracán vs Sarmiento
|TyC Sports, TNT Sports
|17:45
|Talleres vs Gimnasia Mendoza
|Disney+
|20:00
|Atlético Tucumán vs. Estudiantes Río Cuarto
|ESPN Premium, Disney+
|20:00
|Independiente Rivadavia vs Belgrano
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|La Serena vs Coquimbo
|HBO MAX, TNT Sports
|16:00
|Limache vs O'Higgins
|HBO MAX, TNT Sports
|18:30
|Cobresal vs Universidad Católica
|HBO MAX, TNT Sports
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Millonarios vs Llaneros
|RCN, Win+, Fanatiz
|18:30
|Independiente Medellín vs Deportivo Pereira
|Win+, Fanatiz
|20:30
|Deportivo Pasto vs Inter Bogotá
|Win+, Fanatiz
Partidos de hoy por Copa de Primera (Paraguay)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Olimpia vs Rubio Ñú
|Tigo Sports
|18:30
|Sportivo Ameliano vs 2 de Mayo
|Tigo Sports
Partidos de hoy Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Maldonado vs Progreso
|Disney+
|18:30
|Nacional vs Racing Montevideo
|Disney+
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Atlético San Luis vs Querétaro
|Disney+
|20:00
|Pachuca vs Atlas
|ViX, FOX One
|20:00
|Monterrey vs León
|TUDN, Canal 5
|20:06
|Juárez vs Necaxa
|Azteca 7, Azteca Deportes
|22:07
|Chivas vs América
|Telemundo, Prime Video
Partidos de hoy por Saudi Professional League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:55
|Al Riyadh vs Al Khaleej
|-
|10:35
|Al Najma vs Al Kholood
|-
|12.30
|Al Fateh vs Al Nassr
|SporTV
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Casa Pia vs Arouca
|SporTV1
|13:00
|Vitória Guimarães vs Estrela
|SporTV1
|15:30
|Gil Vicente vs Sporting Braga
|Disney+
Partidos de hoy por Eredivisie
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Heracles vs Breda
|ESPN 2 Netherlands
|12:45
|Excelsior vs AZ Alkmaar
|Disney+
|14:00
|Ajax vs Sittard
|Disney+
|15:00
|Groningen vs Utrecht
|ESPN 2 Netherlands
Partidos de hoy por Liga FUTVE
| Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|La Guaira vs Caracas
|-
|17:00
|Deportivo Táchira vs Trujillanos
|-
|18:00
|Portuguesa vs Anzoátegui FC
|-
|18:30
|Puerto Cabello vs Zamora
|-
Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.