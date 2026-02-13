0
Partidos de hoy EN VIVO, sábado 14 de febrero: programación, horarios para ver fútbol gratis

Sigue los partidos que se juegan este sábado 24 de febrero. Habrá acción en la Liga 1, además se vienen encuentros por LaLiga, Serie A, FA Cup entre otros.

Repasa la programación de partidos de hoy, sábado 14 de febrero
Repasa la programación de partidos de hoy, sábado 14 de febrero | Composición: Líbero
Un día a puro fútbol en todo el planeta. Repasa la programación de los partidos que se disputarán este sábado 14 de febrero, a nivel local e internacional. Continúa la Liga 1, además tendremos acción en diferentes campeonatos como LaLiga, Serie A, Bundesliga, entre otros.

Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad por LaLiga

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Deportivo Garcilaso vs ADT L1 MAX
15:15Juan Pablo II vs Sporting CristalL1 MAX
17:30Sport Boys vs Atlético Grau L1 MAX
20:00Alianza Atlético vs Alianza LimaL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
08:00Espanyol vs Celta de VigoESPN 2, Disney+
10:15Getafe vs VillarrealDSports, DGO
12:30Sevilla vs AlavésDSports, DGO
15:00Real Madrid vs Real SociedadESPN, Disney+

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
09:30Bayer Leverkusen vs. St. PauliDisney+
09:30Eintracht Frankfurt vs. Borussia M'GladbachDisney+
09:30Hamburgo vs Union BerlinDisney+
09:30 Hoffenheim vs. FriburgoDisney+
09:30Werder Bremen vs. Bayern MúnichESPN, Disney+
12:30Stuttgart vs. ColoniaESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
09:00Como vs FiorentinaDisney+
12:00Lazio vs AtalantaDisney+
14:45Inter vs JuventusESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
Partidos de hoy por FA Cup

HorariosPartidosCanales
07:15Burton vs West HamDisney+
10:00Burnley vs MansfieldDisney+
10:00Manchester City vs SalfordESPN 2, Disney+
10:00Norwich City vs West BromwichDisney+
10:00Southampton vs Leicester CityDisney+
12:45Aston Villa vs NewcastleESPN, Disney+
15:00Liverpool vs BrightonDisney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
15:30Banfield vs RacingTyC Sports, TNT Sports
17:45Huracán vs SarmientoTyC Sports, TNT Sports
17:45Talleres vs Gimnasia MendozaDisney+
20:00Atlético Tucumán vs. Estudiantes Río CuartoESPN Premium, Disney+
20:00Independiente Rivadavia vs BelgranoTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)

HorariosPartidosCanales
10:00La Serena vs CoquimboHBO MAX, TNT Sports
16:00Limache vs O'HigginsHBO MAX, TNT Sports
18:30Cobresal vs Universidad CatólicaHBO MAX, TNT Sports

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
16:30Millonarios vs LlanerosRCN, Win+, Fanatiz
18:30Independiente Medellín vs Deportivo PereiraWin+, Fanatiz
20:30Deportivo Pasto vs Inter BogotáWin+, Fanatiz

Partidos de hoy por Copa de Primera (Paraguay)

HorariosPartidosCanales
16:30Olimpia vs Rubio ÑúTigo Sports
18:30Sportivo Ameliano vs 2 de MayoTigo Sports

Partidos de hoy Liga AUF

HorariosPartidosCanales
15:00Maldonado vs ProgresoDisney+
18:30Nacional vs Racing MontevideoDisney+

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Atlético San Luis vs QuerétaroDisney+
20:00Pachuca vs AtlasViX, FOX One
20:00Monterrey vs LeónTUDN, Canal 5
20:06Juárez vs NecaxaAzteca 7, Azteca Deportes
22:07Chivas vs AméricaTelemundo, Prime Video

Partidos de hoy por Saudi Professional League

HorariosPartidosCanales
08:55Al Riyadh vs Al Khaleej-
10:35Al Najma vs Al Kholood-
12.30Al Fateh vs Al NassrSporTV

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
10:30Casa Pia vs AroucaSporTV1
13:00Vitória Guimarães vs EstrelaSporTV1
15:30Gil Vicente vs Sporting BragaDisney+

Partidos de hoy por Eredivisie

HorariosPartidosCanales
10:30Heracles vs BredaESPN 2 Netherlands
12:45Excelsior vs AZ AlkmaarDisney+
14:00Ajax vs SittardDisney+
15:00Groningen vs UtrechtESPN 2 Netherlands

Partidos de hoy por Liga FUTVE

Horarios PartidosCanales
16:00La Guaira vs Caracas-
17:00Deportivo Táchira vs Trujillanos-
18:00Portuguesa vs Anzoátegui FC-
18:30Puerto Cabello vs Zamora-

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

