Chivas vs América EN VIVO por Liga MX: a qué hora juega, pronósticos y dónde ver Clásico Nacional

Momente de vivir un nuevo episodio del Clásico Nacional entre Chivas vs América. Este sábado 14 de febrero ambas escuadras medirán fuerzas por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y será vital en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Este compromiso se desarrollará en el Estadio Akron y dará inicio a las 9:07 p.m. (hora mexicana) y 10:07 (hora peruana). La transmisión del partido estará a cargo de la señal EN VIVO de Amazon Prime Video.

Previa del Clásico Nacional Chivas vs América por la Liga MX

Chivas de Guadalajara afronta el Clásico Nacional como líder invicto del Torneo Clausura 2026, aunque también afrontará molestias físicas en su plantel. El DT Gabriel Milito evalúa algunas molestias en piezas habituales del once, pero mantiene la base que le ha permitido sostener una racha perfecta y consolidarse en la cima de la tabla.

Chivas busca seguir con paso perfecto en el Torneo Clausura 2026.

Más allá de las bajas puntuales, el Rebaño ha encontrado en Armando Gonzáles a su futbolista más determinante. El popular 'Hormiga' lleva 16 goles en el año, demostrando su efectividad dentro del área. Asimismo Roberto Alvarado surge como otra figura, el extremo se ha convertido en el motor ofensivo de un equipo que presume una racha de 5 victorias consecutivas.

Por el lado, el América tuvo un ataque fue turbulento: le costó generar peligro y se quedó sin marcar en sus primeras presentaciones en el Clausura. Sin embargo, el equipo de André Jardine reaccionó a tiempo y venció por la mínima a Monterrey en la última fecha, resultado que le permitió escalar al octavo lugar de la tabla. Además, llega tras empatar sin goles ante Olimpia en la Concachampions

América deberá mejorar su rendimiento para el clásico con el fin de seguir en la pelea por el liderato..

Ubicados a siete puntos del líder, las 'Águilas' necesitan un triunfo para meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Con la confianza tras su última victoria, el conjunto azulcrema buscará dar el golpe en el Clásico y acortar distancias con el Guadalajara, esperanzadas en los goles de Brian Rodríguez y el talento de Jonathan Dos Santos en la volante.

¿A qué hora juega Chivas vs América?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los distintos países del mundo para que no te pierdas del inicio del clásico entre Chivas vs América por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 10:07 p.m.

Bolivia y Venezuela: 11:07 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 12:07 a. m. (del domingo)

México y Centroamérica: 9:07 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 11:07 p.m.

España: 4:07 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver Chivas vs América EN VIVO?

El partido entre Chivas vs América por la fecha 6 del Torneo Clausura contará con la transmisión EN VIVO ONLINE en exclusiva mediante la señal de Amazon Prime Video para todo el territorio mexicano. Por su parte, este compromiso también se podrá ver EN DIRECTO por Telemundo y Universo en suelo de Estados Unidos.

Chivas vs América pronósticos: apuestas y cuotas

En la previa del partido, Chivas de Guadalajara es considerado como el favorito para poder quedarse con la victoria en el Clásico Nacional de la Liga MX ante el América. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Casa de apuestas Chivas Empate América Betsson 2.22 3.35 3.05 Te Apuesto 2.22 3.17 3.08 Betano 2.27 3.35 3.15 1xBet 2.22 3.32 3.12 CalienteMX 2.22 3.30 3.25 WinPot 2.28 3.40 3.14

Chivas vs América: posibles alineaciones

Posible alineación de Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Fernando González, José Castillo, Bryan González; Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado; Armando González.

Posible alineación de América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Henry Martín.

Chivas de Gualajara vs América: precio y dónde comprar entradas

Los boletos para asistir al Clásico Nacional entre Chivas vs América serán distribuidos mediante la web oficial de Boletomovil. A continuación, te dejamos los precios para las distintas tribunas:

Cabecera superior: 500 - 800 pesos mexicanos.

Lateral superior: 850 - 1,100 pesos mexicanos.

Cabecera inferior: 1,300 - 1,600 pesos mexicanos.

Lateral inferior: 1,900 - 2,500 pesos mexicanos.

Zona Premier / Club Chivas: 3,500 - 5,500 pesos mexicanos.

Chivas vs América: historial de enfrentamientos

11/10/2025 | América 1-1 Chivas (amistoso)

13/09/2025 | América 1-2 Chivas (Liga MX)

12/03/2025 | América 4-0 Chivas (Concachampions)

08/03/2025 | Chivas 0-0 América (Liga MX)

05/03/2025 | Chivas 1-0 América (Concachampions)

¿En qué estadio juegan Chivas vs América?

El Clásico entre Chivas de Guadalajara vs América por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga MX se disputará en el césped del Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Jalisco, México. Este recinto deportivo tiene una capacidad de albergar hasta 49,850 espectadores.