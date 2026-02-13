- Hoy:
Medio brasileño lapidó a Erick Noriega tras derrota de Gremio ante Sao Paulo: "Le faltó..."
Globo Esporte de Brasil calificó el rendimiento del exdefensa de Alianza Lima luego de la caída frente a Sao Paulo por el Brasileirao. Además le dieron un inédito puntaje.
Gremio sufrió una dura derrota de 2-0 ante Sao Paulo en el marco de la fecha 3 del Brasileirao 2026, El 'Tricolor' no pudo dar el golpe de visita, luego de su reciente triunfo frente a Novo Hamburgo por el Campeonato Gaúcho, por lo que ahora los dirigidos por Luis Castro tendrán que dar vuelta a la página y tratar de reencontrarse con la victoria en su próximo encuentro. ¿Qué dijeron de Erick Noriega?
Prensa brasileña calificó con dureza a Erick Noriega tras derrota de Gremio
Globo Esporte siguió muy de cerca el desempeño del exzaguero de Alianza Lima frente al 'Soberano', y señalaron que cumplió a nivel futbolístico, pero no dentro de lo esperado por los hinchas. Así también, hicieron hincapié en que tuvo muy poco aporte en todo el partido desarrollado en el Estadio Morumbí.
"Hizo lo que pudo cubriendo el mediocampo e intentó calmar el partido. Le faltó trabajo en equipo", indicó el prestigioso medio brasileño en su sitio web oficial. Vale mencionar que, el 'Samurái' jugó como titular los 90 minutos.
Medio brasileño calificó a Erick Noriega tras partido ante Sao Paulo
Por su parte, Globo Esporte también se refirió al nivel que mostró el talentoso futbolista peruano contra Sao Paulo y coincidieron con el público en que tiene una calificación de 5.0.
En lo que va de la temporada, Erick Noriega ya ha participado de manera oficial de 2 compromisos con el 'Tricolor Gaucho' desde el arranque, y nuevamente se perfila para ser pieza fundamental en el esquema principal.
Próximo partido de Gremio:
Los dirigidos por el técnico Luis Castro deberán pasar la página ya que se les viene un partido crucial frente a Juventude por la semifinal del Campeonato Gaúcho. El encuentro se disputará este domingo a las 15:30 horas de Perú en el Estadio Arena do Gremio.
