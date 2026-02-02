Hinchas de Gremio piden nueva posición para Erick Noriega en el equipo: "Debe jugar en..."

El ex Alianza Lima, Erick Noriega, sigue siendo uno de los futbolistas con mejor rendimiento. Su vuelta a las canchas ha significado un alivio enorme para el entrenador de Gremio y para los hinchas ha sido una enorme sorpresa. Tras jugar en la defensa, ahora lo quieren ven en otra posición donde el futbolista peruano ha demostrado tener el control absoluto.

Tras ser parte de la pretemporada, Erick Noriega volvió a ser titular en Gremio y esto demuestra que es uno de los futbolistas que cuenta con el apoyo total por parte del entrenador. Ahora bien, su futuro en la defensa ha entrado en duda y la hinchada quiere verlo desempeñarse en otro lugar.

Hinchas de Gremio piden a Erick Noriega cambiar de posición

Erick Noriega llegó a Gremio tras tener destacadas actuaciones en Alianza Lima y en poco tiempo se ganó el respeto de la hinchada del 'Tri'. Desde que firmó por el equipo de Brasil, el futbolista de 24 años jugó en la defensa, pero en la última fecha del campeonato Gaucho ante Juventude se desenvolvió en el mediocampo y ahora los hinchas piden verlo más en esta posición.

"Lo peor es que Noriega me gustó mucho como centrocampista. Obviamente, no se puede sacar una conclusión basándose en un partido contra la Juventude, por lo que DEBE jugar contra el Botafogo en el mediocampo. Si juega bien, podría cambiar todo el plan", es el pedido que hace la hinchada de Gremio ante la última actuación del 'Samurái'.

Erick Noriega firmó contrato con Gremio de Porto Alegre hasta finales de 2028. El exjugador de Alianza Lima jugará en el 'Tricolor' hasta esa fecha y después podría extender su vínculo o encontrar un nuevo destino de cara a seguir creciendo a nivel futbolístico.

Con su experiencia en Brasil con Gremio, Erick Noriega sigue ampliando su trayectoria tras haber pasado por equipos como Shimizu S-Pulse, SV Straelen, Universidad San Martín de Porres, Comerciantes Unidos y Alianza Lima.