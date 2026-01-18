Prensa brasileña dio fuerte calificativo a Erick Noriega tras goleada de Gremio: "Rara vez..."

Erick Noriega ha sido uno de los jugadores que más han sorprendido en el fútbol brasileño, luego de que se convirtiera en una de las grandes figuras de Gremio tras su fichaje. El peruano se había lesionado y se logró recuperar en tiempo récord al punto que volvió a sumar minutos en la victoria por 5-0 ante Sao Luiz.

Noriega tuvo que ingresar de cambio en el medio tiempo en reemplazo de Gustavo Martins y rápidamente dejó en claro su gran poderío defensivo, evitando cada uno de los ataques de los rivales. Tras ello, la prensa brasileña no tardó en opinar sobre su rendimiento.

Prensa brasileña dio fuerte calificativo a Erick Noriega

El medio 'Globo Esporte' realizó un análisis del desempeño de los jugadores de Gremio tras la victoria y destacó el ingreso de Erick Noriega. En concreto, subrayaron su rendimiento en defensa y señalaron que no cometió errores, además de mostrarse muy atento en la marca.

Erick Noriega tuvo un gran desempeño en el último partido de Gremio.

"Ocupó bien los espacios y no cometió errores en un partido en el que la defensa del Gremio rara vez fue atacada", fue la opinión que dejó el citado medio en su publicación, destacando la jerarquía del peruano.

Del mismo modo, le otorgaron una calificación de 6 puntos por su desempeño, una muestra del gran partido que realizó el exjugador de Alianza Lima y que resalta su gran jerarquía en Gremio.

De esta forma, el 'Samurái' sigue dando grandes pasos en el fútbol brasileño y continúa demostrando que es un potencial titular en el esquema del nuevo DT Luís Castro para la nueva temporada del Brasileirao.

Valor de mercado de Erick Noriega

El polifuncional defensa ha logrado incrementar notablemente su valor en el mercado tras su fichaje por Gremio. Según indica Transfermarkt, Erick Noriega es uno de los jugadores peruanos más valiosos con 3,5 millones de euros, una cifra que apunta a seguir incrementándose considerando la proyección del jugador.