Gremio y su drástica medida con Erick Noriega ante posible fichaje de figura extranjera
Erick Noriega disputó un encuentro con Gremio este 2026, sin embargo desde el comando técnico tienen una firme medida tras un posible fichaje de destacado jugador.
Erick Noriega llegó al Gremio de Porto Alegre en la temporada 2025; sin embargo, debido a una lesión, su año terminó mal. A pesar de ello, en este 2026 tiene una nueva oportunidad para demostrar su capacidad de juego. Desde Brasil informan que la dirección técnica tiene una firme medida con el peruano ante un posible fichaje de una figura extranjera.
Gremio tomó firme decisión sobre Erick Noriega tras posible fichaje de futbolista internacional
Según los periodistas brasileños Leonardo Oliveira y Saimon Bianchini, el Gremio tiene la idea de utilizar a Erick Noriega como centrocampista defensivo si no se concreta el fichaje de Guido Rodríguez.
Es que desde Brasil informan que Rodríguez está siendo buscado por Gremio de forma intensa, pero debido a que no reciben una respuesta de West Ham United, están considerando un plan B con el jugador peruano como pieza importante.
Luis Castro y el comando técnico tienen la voluntad de utilizar a Noriega como volante defensivo para que ayude a la defensa a marcar cuando el equipo se encuentre en peligro de gol.
Cabe mencionar que el 'Samurai' jugó en Alianza Lima, su club anterior, como número 6, por lo que siempre se le vio como volante de marca. Sin embargo, al llegar a Gremio, fue utilizado más como defensor.
Erick Noriega en Gremio
Erick Noriega mantiene un contrato con Gremio hasta diciembre de 2028, luego de su llegada al Brasileirao en agosto de 2025, cuando dejó Alianza Lima para unirse al equipo de Porto Alegre.
En la temporada pasada, el futbolista peruano jugó 14 encuentros en el Brasileirao, no anotó goles, pero su buen desempeño le permitió ser utilizado regularmente en el once inicial. Este 2026 ya disputó un encuentro oficial ante Esporte Club Sao José por el Campeonato Gaúcho.
