Gremio de Erick Noriega anunció importante noticia que sorprendió a sus hinchas

Para muchos hinchas, Erick Noriega fue uno de los zagueros más importantes que tuvo la Liga 1 cuando vistió los colores de Alianza Lima. Su buen momento con los blanquiazules le permitió no solo ser convocado a la selección peruana, sino también partir al extranjero y formar parte de Gremio, uno de los clubes más reconocidos a nivel internacional.

Su gran debut en el cuadro de Porto Alegre despertó la ilusión de los seguidores del ‘Tricolor Gaúcho’, pues comenzó a dejar buenas impresiones, las mismas que fueron destacadas por el entrenador Mano Menezes. Ahora, y a poco de terminar el 2025, se conoció una sorpresiva noticia.

Erick Noriega y su presente de Gremio de Porto Alegre

Resulta que el club decidió no seguir con el proyecto del técnico y anunció su salida recientemente, generando diversas reacciones en la hinchada. Días después, el portugués Luis Castro fue oficializado en las redes sociales como el flamante entrenador. Un drástico cambio para el ‘Samurái’, solo meses después de su llegada a Brasil.

“¡Luis Castro es tricolor! El entrenador portugués llega al Inmortal para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Trae consigo una gran experiencia, conocimiento futbolístico y ambición de éxito. ¡Bienvenido, míster!”, fue la publicación de bienvenida que compartió Gremio.

Gremio presentó así a Luis Castro como su nuevo DT

Cabe mencionar que el nuevo estratega que se hará cargo del equipo de Erick Noriega tiene una trayectoria en el fútbol europeo y asiático. Hasta hace poco dirigió Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, y antes de eso, tuvo un paso por Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Erick Noriega alejado de las canchas

Como se recuerda, Erick Noriega sufrió una dura lesión en noviembre durante el partido de Gremio ante Botafogo por el Brasileirao en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro. El defensa peruano tuvo que dejar el partido al minuto 70’ tras una jugada dividida con Arthur Cabral.