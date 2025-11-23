Erick Noriega sufrió grave lesión en la rodilla: ¿Hasta cuándo estará fuera de las canchas?

La situación de Erick Noriega en Gremio ha despertado las alertas en el equipo médico de la institución. El futbolista peruano es sinónimo de preocupación luego de sufrir una fractura en el tobillo y se informó que se someterá a unos exámenes en Porto Alegre para determinar la gravedad.

De esta manera, Gremio sufrirá la dura baja en la defensa con Erick Noriega, quien venía teniendo grandes actuaciones en el 'tri'. El exfutbolista de Alianza Lima abandonó el estadio Nilton Santos en medio de la preocupación de los hinchas y el comando técnico de Gremio. El tiempo de recuperación encendió las alarmas debido a la cantidad de fechas que se perdería en el Brasileirao.

¿Cuánto tiempo de baja estará Erick Noriega?

Erick Noriega llegó a Gremio como uno de los grandes fichajes del equipo para afrontar lo que resta de temporada y a pesar de que supo responder bien tanto en el mediocampo como en la defensa, ahora su situación amerita un seguimiento intenso para conocer el tiempo que estará fuera de las canchas. Según informó 'Portal do gremista', el peruano se realizará unas pruebas este domingo 23 de noviembre en Porto Alegre para conocer si presenta una fractura u otra lesión estructural. Noriega abandonó el estadio con muletas como parte del protocolo.

La postura del club es mantener una postura responsable con respecto a la información sobre su lesión y se tomarán el tiempo para brindar un diagnóstico oficial luego de la confirmación de los médicos correspondientes. En caso de confirmarse una fractura, se estima que el tiempo de recuperación sea considerable.

¿Quién reemplazará a Erick Noriega en su ausencia?

Mano Menezes, DT de Gremio, tendrá que tomar una importante decisión ante la baja de Erick Noriega, quien venía siendo titular en todos los partidos. Mientras se está a la espera del informe oficial, la opción que se considera es Gustavo Martins o Wagner Leonardo para garantizar firmeza en la defensa y afrontar los siguientes partidos por el Brasileirao.